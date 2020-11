Lysegråt og lunt. Den kommende uges vejr kan ifølge meteorolog opsummeres med ganske få ord.

Danmark står foran en uge med bemærkelsesværdigt kedeligt vejr.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Bolette Brødsgaard mandag morgen.

En mild dyne af skyer lægger sig over hele landet og giver gråt vejr, et enkelt dryp i ny og næ, kun en svag blæst og relativt høje temperaturer for årstiden.

Udsigten står til at gælde hele ugen.

- Det bliver virkelig ikke særligt spændende vejrmæssigt, for der sker jo ikke noget som helst, siger Bolette Brødsgaard.

Weekenden har budt på en del tåge, og det gælder også mandag morgen flere steder.

Men når den først er lettet, står den ikke til at vende tilbage foreløbigt.

Skydækket holder nemlig på varmen om natten, og så bliver der ikke dannet tåge, forklarer meteorologen.

Generelt vil temperaturerne lægge sig på mellem seks og ti grader, vinden bliver svag til jævn - enkelte dage frisk - og selv om det bliver overskyet, vil skyerne tillade en del lys at slippe igennem, forklarer meteorologen.

- Man skal være heldig for at få et glimt af solen mandag, siger Bolette Brødsgaard.

- Men det står jo egentlig til at blive nogle meget rare dage, hvor der er mulighed for at komme ud.

Det er et højtryk, som ligger relativt stille over Østeuropa, der giver den stabile vejrtype og sender en sydøstlig luftstrøm ind over Danmark.

Med tiden vil højtrykket efterhånden blive svækket, og så ventes de klassiske frontpassager med regn at komme ind fra vest igen.

Men vejrtypen kan vare helt indtil næste uge, forklarer Bolette Brødsgaard og varsler, at der med lidt usikkerhed torsdag måske kan falde lidt mere vedvarende regn.

- Der vil være lidt variationer fra dag til dag, og der vil nogle dage falde en lille smule regn.

- Men det bliver ofte sådan noget, hvor man næsten ikke opdager, at det regner, men bare tænker: Hovsa. Der blev jeg vist lige en lille smule våd på brillerne, siger meteorologen.

/ritzau/