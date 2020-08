Coronavirussen har nu fået en hel nation til at bukke under. Sådan da.

Det lille selvbestaltede fyrstendømme Hutt River, der ligger – eller rettere lå – cirka 500 kilometer nord for australske Perth, har opløst sig selv og er nu helt frivilligt en del af Australien, skriver CNN. Det vender vi lige tilbage til.

Først bør det nævnes, at det 75 kvadratkilometer store Hutt River for 50 år siden udråbte sig selv til selvstændig nation. Det skete, da den selvbestaltede fyrst Leonard Casley påstod, at han udnyttede et hul i loven til at skabe sin egen nation.

Den høje drot af det nyudråbte fyrstendømme var utilfreds med de australske landbrugsreformer. Det skabte naturligvis en del overskrifter i de australske medier, som fik en god historie.

Og efterhånden som tiden gik, omdannede han sit landbrug til en excentrisk turistfælde. Her kunne man både få et lokalt pas, veksle australske dollar til Hutt Rivers selvstændige valuta og få nationens egne frimærker på postkontoret.

Det blev en fin forretning, som årene gik.

I februar døde fyrst Leonard Casley, og tronen gik videre til hans søn Graeme Casley, der pludselig stod med en uhørt krise som følge af coronapandemien.

Turisterne og dermed indkomsten udeblev. Det lille fyrstendømme skylder desuden 2,15 mio. australske dollar – knap 10 mio. kroner – i skat. Derfor blev hele baduljen sat til salg.

Den nu abdicerede fyrst Graeme Casley forklarer, at han er meget stolt af, hvad hans far har bygget op, og at han håber, at hans værk vil blive husket fremover.

Australien er desuden den nation i verden, som rummer flest mikronationer, nemlig 12 i alt, nu hvor Hutt River er væk. Mikronationer er – modsat mikrostater som for eksempel Vatikanet – små områder, som påstår at være selvstændige i en eller anden grad, men som ikke er anerkendt som selvstændige nationer.

I Danmark har vi to mikronationer. Christiania, som især er kendt for sin ivrige hashhandel, og øen Elleore, der ligger i Roskilde Fjord.