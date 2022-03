»Der er ikke brug for, at privatpersoner kommer til de tætpakkede grænseområder og tilbyder kørsel.«

Ordene stammer fra Wojciech Bakun, der er borgmester i den polske by Przemyśl, som ligger tæt på grænsen til Ukraine.

Han meldte ud tirsdag, at myndighederne havde styr på organiseringen af transport af de mange tusinde flygtninge.

Og udmeldingen om, at man ikke skulle stå i vejen og ende som en prop i systemet, kendte Mikkel Quaade og hans to venner, da de kørte afsted mod Polen.

Derfor tilknyttede de sig en nødhjælpsorganisation, så de var sikre på, at deres forsøg på hjælp ikke ville ende som en ulempe for nødhjælpsorganisationerne.

Men det var på ingen måde det billede, der tegnede sig for de tre mænd, da de befandt sig i Polen.

»Der var ikke nogen større organisation, imens vi var der, og det væltede ind med tusindvis af flygtninge,« forklarer Mikkel Quaade.

De tre venner befandt sig på et opsamlingssted i Polen cirka 15 kilometer fra grænsen til Ukraine.

»Vi så intet nødhjælp det sted, vi var,« siger Mikkel Quaade.

Han forklarer, at det var private mennesker, der sørgede for, at folk bliver transporteret væk fra opsamlingsstedet.

Det er frivillige personer, der forsøger at organisere opsamlingsstedet i Polen. Vis mere

»Mennesker, som bare vil hjælpe, men ikke er tilknyttet nødhjælpsorganisationer. Der er danske piger, der kan ukrainsk, der står og agerer tolke, fordi de bare vil hjælpe,« siger han.

Mikkel Quaade oplevede, at transporten af flygtninge fra grænsen og hen til opsamlingsstedet var velorganiseret.

»Men så blev det ren kaos. Der er medier og mennesker som mig, der står med skilte, og på opsamlingsstedet prøver de at organisere det. Men de endte med, at vi selv fandt de personer, vi tog med hjem.«

Vi har på B.T. tidligere fortalt om Martin Bech, der også tog til Polen og oplevede, at der manglede organisering. Præcis samme oplevelse havde Mikkel Quaade og vennerne.

»Altså, jeg har jo ikke forstand på det her. Der er mange ting, der kan spille ind, siger Mikkel Quaade,« og fortsætter:

»Men vi undrer os helt vildt over, at der ikke var flere til at få folk væk. Vi mødte flere, der var bekymret for, at de stod i vejen, men det var intet problem. Jeg forstår det ikke.«

Mikkel Quaade slår fast, at de naturligvis ikke så omstændighederne ved grænsen til Ukraine.

»Hvis man kommer til grænsen, så kunne jeg forestille mig, at man kommer i vejen.«

»Men fra grænsen og de 15 kilometer til det opsamlingssted, hvor vi var, der strømmer det bare til med mennesker, og de manglede transport væk derfra.«

Flere nødhjælpsorganisationer har meldt ud, at de ikke har brug for, at privatpersoner kommer med tøj. Det udmelding genkender Mikkel Quaade.

»Altså, man skal ikke køre ned med bamser og bleer. De væltede rundt i det.«

Tre drenge fra Ukraine sidder på bagsædet i minibussen med saltkringler i hånden. Vis mere Tre drenge fra Ukraine sidder på bagsædet i minibussen med saltkringler i hånden.

Men hvis situationen ved opsamlingsstedet fortsætter, bliver der behov for mere hjælp, spår Mikkel Quaade.

»Det er lige nu, at der er behov. Lige nu, siger han,« og fortsætter:

»Men det vi har gjort, har kun været godt. Vi har kun udfyldt en lille rolle i et stort tomrum.«

Mikkel og de to venner kom hjem fra Polen fredag omkring midnat.

»Vi er smadret. Det er helt vildt. Men så tænker man bare, hvordan har ukrainerne det, hvis vi er ramte.«

I deres minibusser havde de 15 flygtninge med, som nu befinder sig i Danmark.