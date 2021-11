Udfordringerne står i kø, når det kommer til sygehusvæsnet.

Det ved Mikkel Bruun Pedersen alt om. Han har været tilknyttet sundhedssystemet - først som sygeplejerske og senere som chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Alligevel mener han, at debatten om sygehusvæsnet mangler nuancer.

»Det er klart, at der er en masse udfordringer. Dem hører vi om på daglig basis. Især nu med corona og manglen på sygeplejersker. Alligevel synes jeg, den anden fortælling mangler,« siger Mikkel Bruun Pedersen.

Nemlig fortællingen om, at historien viser et sundhedsvæsen i en rivende udvikling.

Synes du, der mangler succeshistorier i sygehusdebatten?

»Hvis man kigger på de sundhedstilbud, som sundhedsvæsnet giver, er der en enorm forbedring, fra da jeg startede som sygeplejerske i 80erne,« siger Mikkel Bruun Pedersen.

I sin første stilling som sygeplejerske på Frederiksberg Hospital, var Mikkel Bruun Pedersen på en blandet kirurgisk afdeling. Her blev blandt andre kvinder med brystkræft opereret, da der ikke var en specialiseret afdeling dengang.

»Jeg kan huske nogle patienter, der blev opereret for tumor i tarmen. De fik først tilsyn af en læge nogle dage efter, som blot kunne fortælle, at der ikke var noget at gøre for dem.«

Den slags procedurer er i dag fortid, og det må man ikke glemme, hvis man spørger Mikkel Bruun Pedersen.

»Det er en succesfortælling. Vi tager alle de gode resultater for givet og glemmer det gode, fordi det er blevet normalen.«

Dog er det et kendt faktum, at der er enormt pres på sundhedspersonalet, som må løbe stærkt, understreger Mikkel Bruun Pedersen.

»Produktivitetsstigningen er helt enorm. Patienterne er kort tid i sengen og bliver hurtigt udskrevet. Der er pres på sygehusene, og jeg underkender ikke sundhedspersonalets problemstillinger, men der er også en anden side af den mønt, som er, at ventelisterne stort set er forsvundet, og patienterne får en bedre behandling end for 20 år tilbage,« afslutter han.