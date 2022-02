En typisk fredag associeres for mange med hygge hjemme i stuen foran tv'et, men for et utal af danskere forpurrede et stort togkaos dette.

Og for de to 18-årige venner Nikolaj Beyer og Mikkel Binde, der skulle fra Københavns Hovedbanegård til Gilleleje, tog aftenen da også en vild drejning. For de sad længe fanget i et bælgravende mørkt S-tog.

»Vi satte os ind i toget. Og efter fem minutter stoppede toget og strømmen slukkede. Først var vi lidt spændte, for hvad sker der?«

Imens de to unge mænd sad i toget, blev dørene i toget åbnet, og her tog sagerne en helt usædvanlig drejning, fortæller Nikolaj Beyer.

Nikolaj Beyer og Mikkel Binde i det mørklagte tog. Foto: Privatfoto Vis mere Nikolaj Beyer og Mikkel Binde i det mørklagte tog. Foto: Privatfoto

»Der kom en lokomotivfører og sagde, at hvis man skulle tisse, så kunne vi lige gå ned i den anden ende af toget og hoppe ned på skinnerne.«

Men lidt efter lidt forsvandt det spændende element. Og to timer efter sad de to herrer der stadig.

»Det er da sindssygt irriterende og meganederen. Vi skulle til en lokal fodboldkamp i Gilleleje, hvor nogle af vores venner spiller, men det kom vi ikke.«

»Folk sidder helt utålmodigt og vil bare gerne tilbage igen.«

»Vi håber, at vi snart kan komme afsted,« siger Nikolaj Beyer.

Og efter godt og vel tre timers frustrerende ventetid, så det ud til, at det skulle lykkes.

»Der kom fire mænd med orange veste på, der fordelte os i grupper. Og så gik vi langs skinnerne til Vesterport Station.«

B.T. har snakket med DSBs pressetjeneste, og de kan bekræfte, at toget har holdt stille i det pågældende tidsrum, men de kan ikke fortælle mere om hændelsen.

Øverst i artiklen kan du se en video, hvor Nikolaj og Mikkel fortæller om oplevelsen.