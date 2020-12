Camilla Brandt var 14 år, da Mikkel kontaktede hende online og fortalte, at han kunne tilbyde hende et job.

»Han sagde, at jeg havde de flotteste øjne i hele verden, og at jeg kunne blive den perfekte model. Han sagde, at han havde en kammerat, der var fotograf, som kørte et modelbureau, og at jeg ville være perfekt dertil,« siger Camilla Brandt.

Der var bare lige én betingelse, fortæller hun. Mikkel skulle se hende nøgen på webcam først.

»Da jeg sagde nej, så blev jeg kaldt for diverse skældsord. Og at det ikke kunne passe – han var jo fandeme så sød at tilbyde mig et arbejde, selv om jeg kun var 14,« lyder det fra Camilla Brandt, der i dag er 25 år.

Camilla Brandt fortæller, at hun ikke ved, hvad hun ville gøre, hvis hendes egne døtre blev udsat for noget af det, Mikkel udsætter piger for. Foto: PRIVATFOTO

Hendes historie med Mikkel er langtfra enestående. På de sociale medier florerer utallige vidnesbyrd om ubehagelige oplevelser med Mikkel tilbage fra 2008 og op til i dag.

Hans billede går igen, især i pigegrupper, med det kortklippede skæg på hagen og pilotbrillerne med det klare glas.

'Denne mand ved navn Mikkel er farlig og udgiver sig for at være noget, han ikke er,' skriver en pige på Facebook under overskriften 'ADVARSEL'.

'Jeg udstiller denne mand af ren og skær magtesløshed samt for at advare,' skriver en anden. Hendes opslag er fra 4. december i år, mens nogle andre er adskillige år gamle. Et opslag fra sommeren i år er delt over 8.000 gange.

Den dominerende påstand er, at Mikkel, der selv er 28 år, kontakter helt unge piger på sociale medier, hvor han først vinder deres tillid for derefter at få dem til at sende nøgenbilleder eller tage tøjet af på webcam. Hvis man nægter, bliver han ubehagelig og direkte truende, er der flere, der beskriver.

Nogle piger beretter også om oplevelser i langt værre kategori, som B.T. også gerne vil konfrontere Mikkel med.

Han begyndte at skrive til mig. Og pludselig tog det en drejning med, at han ville have, at jeg skulle sidde på webcam og smide tøjet. Da jeg afviste ham, blev jeg kaldt diverse skældsord Camilla Brandt, 14 år, da hun kom i kontakt med Mikkel

Mikkel har selv henvendt sig til B.T.

'Hvorfor svarer I ikke?'

Mikkel har sendt adskillige beskeder i B.T.s Facebook-indbakke. Det er over et år siden, han skrev første gang.

Han beder om B.T.s hjælp, fordi han er træt af at blive udstillet i pigegrupper, skriver han.

'Jeg har ingen muligheder for at forsvare mig selv. Det handler om, hvor stort et svin jeg har været over for pigerne, siger de. At jeg skulle være til små børn åbenbart.'

Det står hurtigt klart, at det særligt er de sociale medier Snapchat, OmeTV og TikTok, Mikkel benytter sig af. Medier, der især er populære blandt børn og unge.

Ud over som kontaktflade bruger Mikkel også appen TikTok til at lave videoer, hvor han med jævne mellemrum erklærer sin uskyld. Helt uskyldig er han dog ikke. Det viser en dom, B.T. har fået aktindsigt i, som vi vender tilbage til, når vi møder Mikkel.

B.T. skriver til 41 piger, unge kvinder og forældre, der alle beretter om ubehagelige oplevelser med Mikkel. 19 af dem vender tilbage.

Flere tør ikke stå frem.

»Det er skamfuldt, og man føler sig billig, naiv og dum. Meget få ønsker at fortælle om sådanne episoder i deres liv,« er der en pige, der skriver til B.T.

En af dem, der gerne vil stå frem med sin historie, er 20-årige Jasmin Ghantous. Hun var 13 år, da hun sammen med sin veninde mødte Mikkel på det online chatforum Omegle.

Jasmin Ghantous boede på opholdssted, dengang Mikkel kontaktede hende og en veninde. Hun mener, at han misbrugte den situation, de sad i, da de var omsorgssvigtede piger. Foto: PRIVATFOTO

Jasmin Ghantous fortæller, at da hun og veninden begyndte at videochatte med Mikkel, sagde han, at de kunne blive modeller, hvis de viste ham, hvordan de så ud:

»Jeg afviste ham, da han sagde, at han ville se mine bryster, og at jeg skulle tage alt mit tøj af. Så var jeg pludselig bare klam og ulækker, og han kunne ikke bruge sådan en tyk pige som model. Og jeg var bestemt ikke overvægtig. Han var virkelig ubehagelig,« siger Jasmin Ghantous.

At udgive sig for at være modelspejder for at få unge piger til at sende billeder af sig selv uden tøj er en velkendt fremgangsmåde for såkaldte groomere (voksne, der opbygger et tillidsforhold til et barn eller ung, typisk på nettet, med henblik på senere at begå overgreb, red.). Det fortæller Flemming Kjærside, der er politikommissær i Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center, NC3.

Hos NC3 oplever de en eksplosiv stigning af anmeldelser om grooming.

I 2019 modtog enheden 34 anmeldelser om grooming, hvor det nyeste tal fra slutningen af november i år lyder på 110 anmeldelser.

Ifølge Flemming Kjærside er det ikke bare lige sådan at udpege en type, der udsætter børn og unge for grooming.

»Det ville være nemt, hvis vi kunne gå ud og sige, at det var en særlig stereotype på 23 år, men sådan er det ikke. Det er alle slags mennesker, der gør det her,« siger politikommissæren og fortæller, at grooming-sagerne af og til kan være svære at efterforske.

»Selvfølgelig er det svært – især med de online tjenester, hvor tingene forsvinder. Andre steder har man mulighed for at følge digitale spor – som vi gør i vid udstrækning – men nogle gange kommer vi også til kort,« lyder det fra Flemming Kjærside.

Mikkel har kontaktet B.T. flere gange, fordi han gerne vil forsvare sig selv i forhold til de beskyldninger, der florerer på nettet. Foto: Trina Nielsen

B.T. møder Mikkel for at foreholde ham de beskyldninger, der florerer på nettet om især grooming. Han får afspillet en lydoptagelse af en samtale, B.T. har haft dagen inden med en ung pige.

Hun og en veninde mødte Mikkel på OmeTV for to år siden, da de var 14 år.

»Han prøver at få os til at tage vores tøj af og alt muligt underligt. Han prøver at presse os til at sige, hvor vi bor,« lyder det fra pigen, der gerne vil være anonym, fordi hun er bange for Mikkel, siger hun.

Gjorde I noget af det?

»Han fik os til at græde rigtig meget. Vi turde ikke gøre noget. Vi sagde vores adresse, hvilket var virkelig dumt.«

Da lydoptagelsen slutter, svarer Mikkel hurtigt:

»Det der kender jeg ikke noget til.«

Har du spurgt dem, om de ville tage tøjet af?

»Nej.«

Hvorfor skulle hun lyve om det?

»Hvorfor skulle alle de andre ikke også lyve med alle de andre historier der?«

Ja, hvorfor tror du, de ville lyve om det?

»Det ved jeg ikke. Jeg sidder på OmeTV i dag og bliver kaldt pædofil. Så siger jeg 'kan du definere en pædofil?' 'Det er dig', siger de så. De siger, jeg er til 14-årige, og det siger jeg, at jeg ikke er.«

Sofie Bregnhøj var kun 14 år, da Mikkel ifølge hende opfordrede hende til seksuelle ydelser, hun ikke var interesseret i. Foto: PRIVATFOTO

B.T. afspiller flere lydoptagelser for Mikkel. Han lytter til Camilla Brandt og Jasmin Ghantous, som vi mødte tidligere i artiklen, og Sofie Bregnhøj, der fortæller, at hun mødtes med Mikkel i 2011, da hun var 14 år. Hun fortæller, hvordan Mikkel opfordrede hende til oralsex, selv om hun ikke havde lyst.

Mikkel husker hverken Camilla, Jasmin eller Sofie, siger han.

Men to piger fra lydoptagelserne husker han. Mathilde og Alena.

De hævder begge at være blevet voldtaget af Mikkel.

Mathilde fortæller, at overgrebet fandt sted i 2009, da hun var 13, og at hun aldrig anmeldte det, fordi hun var bange for Mikkel.

»Han bliver ond over for mig efterfølgende og presser mig til, at jeg ikke må snakke, for så kommer der nogen efter mig.«

Alena fortæller, at det er tre år siden, at hendes overgreb fandt sted.

Alena lavede i 2017 et detaljeret opslag på sin Facebook-profil, hvor hun beskrev, hvordan hun var blevet voldtaget af Mikkel. Foto: PRIVATFOTO

Mikkel siger, at han aldrig har været sammen med Mathilde, og at det ikke var en voldtægt dengang med Alena.

I 2017, kort tid efter sin oplevelse med Mikkel, skrev Alena et opslag på Facebook. Her beskrev hun detaljeret, hvordan hun var blevet voldtaget af ham i en swingerklub i Ishøj.

B.T. har set papirer på, at hun efterfølgende anmeldte ham for voldtægt. Og det gjorde hun, selv om hun var bange for Mikkel, der havde truet hende til at lade være, siger hun.

»Da vi kommer til min adresse, hiver han hårdt fast i min kæbe og siger, 'vi er okay, du skal ikke melde det her til politiet. Hvis du melder det, skal jeg nok finde dig',« lyder det fra optagelsen med Alenas stemme.

Mikkel rynker sin pande.

»Det har jeg ikke sagt,« siger han og fortæller, at det ifølge ham var hård, men frivillig sex, og at sagen i øvrigt blev lagt ned af politiet på grund af manglende beviser.

Hvorfor tror du, hun laver det her opslag?

»For at advare mod mig. Fair nok, hvis hun har haft en dårlig oplevelse. Jeg har været sammen med 411 kvinder – hvordan skulle jeg kunne give alle sammen en oplevelse?«

På sin TikTok-profil melder Mikkel ofte ud, hvordan det er falske anklager, der florerer, og at han aldrig er blevet dømt for noget.

B.T.s research viser dog noget andet.

Gennem en aktindsigt søgt ved Københavns Byret får B.T. fat i en dom fra marts 2017. Her blev Mikkel idømt tre måneders fængsel for at have haft andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år. Pigen var 12.

Da Mikkel får lagt dommen foran sig, vil han først ikke tale om den. Men efter at have tænkt lidt over det og taget et par sug på sin e-cigaret ændrer han mening.

»Det er en kæmpe, kæmpe fejltagelse,« siger han og fortæller, at pigen løj om sin alder.

Var det en fejltagelse, fordi det blev opdaget, og du blev dømt?

»Nej, det var en fejltagelse, fordi jeg nok skulle have set nogle ting.«

Af sagen fremgår det, at han skulle have spurgt, om han måtte se pigens sygesikringsbevis flere gange, men aldrig fik det at se.

»Jeg har ikke haft sex med hende. Det skal lige siges.«

Mikkel fortryder at have indledt noget som helst med den 12-årige pige. De andre pigers historier tager han stadig afstand fra, men han kan godt se, at han nok kontakter lidt for mange unge piger online uden altid at kende til deres alder, siger han.

Hvad tænker du, at der skal ske fremover? Ændrer du din adfærd?

»Ja, det gør jeg. Jeg lover med garanti, at jeg sletter min TikTok,« siger Mikkel og bliver stille et kort sekund, inden han fortæller, at han på daglig basis modtager dødstrusler.

»Jeg er bange for at blive slået ihjel. Måske skulle man bare lade dem gøre det.«

Føler du, at folk skal have ondt af dig?

»Jeg føler, at folk skal have ondt af min barndom og det, jeg har været igennem. Jeg føler ikke, at de skal have ondt af mig som person.«

Er din barndom undskyldning for det, du har gjort?

»Nej, men hvis min barndom havde været anderledes, kunne det også være, at jeg havde været anderledes. Jeg er vokset op i en familie, hvor min mor ikke har taget vare på mig. Og så har jeg boet på børnehjem i 10 år og er blevet tæsket igennem mit liv på forskellige opholdssteder. Jeg er blevet mishandlet og kvalt i søvne.«

Jeg har virkelig kæmpet mig igennem det, og jeg kæmper stadig med det i dag. Med daglige mareridt, traumer, flashback, angstanfald. Det er ikke nemt. Jeg kan slet ikke tænke tanken, hvis der skulle være en 13-årig, der kom ud for det samme Alena, 21 år, fortæller, hun er blevet voldtaget af Mikkel i 2017

B.T. forelægger Mikkel, hvordan tre af pigerne, der beretter om ubehagelige oplevelser med ham, også boede på opholdssted, og spiller et lydklip med Jasmin Ghantous:

»Han misbrugte den situation, vi sad i, fordi vi var jo svært omsorgssvigtede piger. Vi boede på opholdssted og var nemme at udnytte, fordi vi havde det her behov for at blive accepteret.«

Er det de typer piger, du normalt udvælger?

»Jeg har det med at vælge de mennesker, der har haft en barndom, der var ligesom min, fordi så har man meget at snakke om.«

Luften bliver tyk i lokalet og stilheden nærmest kvælende. Jeg spørger Mikkel, hvorfor han ikke bare kontakter nogen på sin egen alder.

»Jeg tror ikke, jeg har haft den barndom, jeg skulle have haft. Og den lever jeg måske nu. Jeg vil gerne være ung, og det har jeg ikke fået lov til at være i mit liv. Jeg føler mig overhovedet ikke som en på 28.«

Så du tænker alligevel ikke, at alle de her piger har lavet et plot mod dig?

»Der er noget om snakken, sikkert.«

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er modbydeligt, at jeg har været i kontakt med så mange. Der kunne laves en dokumentarserie om mig. Det er klamt, ulækkert og beskidt.«

Hvad er?

»At jeg har kontaktet så mange mennesker i mit liv. Hvis jeg kunne ændre det, så havde jeg ændret det.«

Efter B.T.s interview med Mikkel er hans profiler på TikTok blevet lukket ned. En talsperson fra TikTok skriver følgende i en mail:

»Millioner af mennesker bruger TikTok for at lære, skabe, underholde og inspirere, og deres sikkerhed er vores højeste prioritet. Vi har en nultolerancepolitik i forhold til alle former for seksuelt misbrug og udnyttelse af børn, herunder 'grooming'. De pågældende konti er blevet permanent lukket ned, og alle nødvendige oplysninger er rapporteret til National Center for Missing and Exploited Children.«