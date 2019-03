I efteråret var det knap så fjerne kyster, Mikkel Beha og hans kone Marian Midé Andersen havde kurs mod.

Det var dog stadig nogle farlige af slagsen med store bølger. Nærmere bestemt i Norskehavet, præcis hvor det nødstedte krydstogtskib Viking Sky lørdag eftermiddag mistede sine fire motorer i et stormvejr.

En kraftig vind hev skibet og de 1300 passagerer ombord alt for tæt på klipperne i den norske skærgård, så kaptajnen var nødt til at kaste anker, for at skibet ikke stødte på grund.

Og det var også netop ved den norske skærgård, at det kendte sejler-par fra tv sejlede i efteråret under optagelserne til en ny programserie, 'Kurs mod nord', der bliver sendt til foråret.

Det var virkelig nervepirrende. Jeg stod med sommerfugle i maven, da jeg sejlede rundt om det område. Jeg tænkte: ‘Uha!’ Mikkel Beha

Mikkel Beha fortæller til TV 2, at da de sejlede lige præcis, hvor kaptajnen af det norske krydstogtskib lå for anker, stod han og hans kone og talte om, hvad de ville gøre, hvis motoren gik ud.

»Det var virkelig nervepirrende. Jeg stod med sommerfugle i maven, da jeg sejlede rundt om det område. Jeg tænkte: 'Uha!',« siger han.

Ægteparret aftalte, at de ville kaste anker og håbe på, det ville holde, hvis situationen blev for voldsom.

Samme beslutning, som Viking Skys kaptajn tog, da alle fire motorer satte ud lørdag.

Mikkel Beha med sin hustru Marian Midé Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mikkel Beha med sin hustru Marian Midé Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og grunden til Mikkel Beha og hustruen overhovedet havde en nødplan klar, fortæller han, er, fordi Norskehavet er et område, hvor man skal sejle med den allerstørste forsigtighed.

Det er et område, der gennem 1000 år har været kendt for masser af skibsforlis, og stort set alle skibsforlis sker, når et skib rammer kysten.

Ifølge Mikkel Beha er der hundredvis af små klipper, lige netop der hvor Viking Sky lå, og det faktum, at ankeret først nåede havbunden 100 meter fra klipperne, kan få selv den mest erfarne kaptajn til at ryste i bukserne.

Mikkel Beha fortæller i hvert fald, at det for ham som kaptajn ville have været en af de mest skræmmende oplevelser.

Det nødstedte krydstogtskib Viking Sky ankommer i havn Foto: NTB SCANPIX Vis mere Det nødstedte krydstogtskib Viking Sky ankommer i havn Foto: NTB SCANPIX

Men han forstår godt, hvorfor den norske kaptajn på krydstogtskibet handlede, som han gjorde.

Selvom det allerede lørdag var meldt ud, at det ville trække op til storm ud for Norges kyst, mener han ikke, der var en grund for kaptajnen til at blive på roligere vande.

Skibe på den størrelse kan nemlig normalt godt holde til en vind på helt op til 39 meter per sekund.

Men det er også et område, hvor selv en kaptajn på et stort krydstogtskib tager en dyb indånding, inden han går ud i det, siger Mikkel Beha.