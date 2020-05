20.000 kroner.

Så meget har det - indtil videre - kostet Mikael Andersen fra Højbjerg at forsøge at give trængende familier en hjælpende hånd.

Han har været skralder i syv år og finder hver dag enorme mængder mad, som han umuligt selv kan konsumere. Faktisk kan han finde op mod et ton på én dag, fortæller han til TV 2 Østjylland.

Derfor har Mikael Andersen besluttet sig for at give maden gratis væk til familier, som har brug for en økonomisk håndsrækning.

En god gerning, som dog har vist sig ikke at være helt lige så ukompliceret, som den velmenende østjyde havde håbet på.

Mikael Andersen har nemlig oprettet en Facebook-gruppe, hvor han 'reklamerer' for den mad, han finder på sine skraldeture og ønsker at give gratis væk.

En gruppe, som i skrivende stund har 1147 likes. Dog har den store interesse også medført uønsket opmærksomhed.

»For et halvt år tids siden fik jeg uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen, som fortalte, at de havde fået en anmeldelse om, at jeg gav mad væk ved at lægge billeder op på sociale medier og skrive, at alle var velkomne til at afhente det,« siger Mikael Andersen.

På en god dag kan Mikael Andersen skralde helt op mod et ton mad Foto: Mikael Andersen Vis mere På en god dag kan Mikael Andersen skralde helt op mod et ton mad Foto: Mikael Andersen

Og selvom de udsendte fra Fødevarestyrelsen, ifølge Mikael Andersen mente, at det var et hæderligt stykke arbejde, han havde gang i, gjorde de ham samtidig opmærksom på, at der er nogle love og regler, man er nødt til at overholde i den forbindelse.

Eksempelvis skal han kunne garantere, at maden konstant har været opbevaret ved højst fem plusgrader - og det kunne han altså ikke.

Derfor fik Mikael Andersen en bøde på 10.000 kroner og et påbud om at stoppe med at uddele mad, som han har skraldet.

Et påbud som han - i første omgang ikke efterlevede fordi der, som han siger 'stadig sidder folk, der har brug for den mad'.

Det her er min hjertesag. Der er mange familier, der har brug for hjælp for at kunne holde hovedet oven vande. Mikael Andersen

Derfor aflagde Fødevarestyrelsen ham endnu et visit, som resulterede i endnu en bøde på 10.000.

Men selv om det hidtil har kostet Mikael Andersen 20.000 kroner at forsøge at give gratis mad til trængende familier, er han ikke sådan at få ned med nakken.

»Jeg kan godt forstå, at de skal give mig bøden. Der er nogle love og regler, som skal overholdes, og det har jeg stor forståelse for. Fødevarekontrollen er vigtig,« siger han.

»Men det her er min hjertesag. Der er mange familier, der har brug for hjælp for at kunne holde hovedet oven vande.«

Mikael Andersen har skraldet siden 2013, og deler maden ud fra sin lejlighed i Højbjerg ved Aarhus. Vis mere Mikael Andersen har skraldet siden 2013, og deler maden ud fra sin lejlighed i Højbjerg ved Aarhus.

Derfor har Mikael Andersen en drøm om at lave sit eget madkammer, så han - helt på linje med loven - kan hjælpe disse familier.

Han har allerede aftaler med supermarkeder, som vil donere mad, hvis det lykkes ham at finde et lokale, der er godkendt til opbevaringer af fødevarer. Det er dog her udfordringen ligger.

Michael Andersen har nemlig været på kontanthjælp i 13 år og har derfor ikke masser penge at skyde i et lokale.

»Det er som kun det her lokale, jeg mangler, og det er dybt frustrerende,« lyder det fra Mikael Andersen.