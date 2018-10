Den danske musiker Mikael Simpson er én af de mange, der onsdag fik en fyreseddel fra DR.

Efter i flere år at have været en af værterne på P6 Beat, hvor han beværtede programmet 'Formiddag med Simpson', må han snart vinke farvel til radiokanalen. Det skriver musikeren selv på Facebook:

'Dem som motivererede mig. De som har investeret tid i mig. Dem som har gjort mig bedre. De som har reddet, rost og ristet mig. I stod med en fyreseddel i dag', skriver han og tilføjer:

'Jeg takker jer af hele mit hjerte. I ved hvem I er,' skriver han.

Længere nede i kommentarsporet forklarer han, at han har fået at vide, at kanalen sender frem til den 1. januar 2020, så man kan fortsat høre ham i radioen en rum tid endnu.

'Jeg knokler stadigvæk rundt med nogle skønne numre til plade, som jeg glæder mig til at slippe. Opdateringen er et såkaldt skud ud til de nu ex-fastansatte kolleger på DR, som har fortjent så meget bedre', skriver han.

På et spørgsmål om, hvorvidt han også er at finde på P6 næste år, skriver Mikael Simpson:

'Jeg håber, alle værter bliver til 2020 og gør sig uundværlige. Going down guns blazing. Alt kan ske og ikke mit bord.'

ARKIVFOTO af musikeren Mikael Simpson. Foto: Bax Lindhardt Vis mere ARKIVFOTO af musikeren Mikael Simpson. Foto: Bax Lindhardt

Mikael Simpson er langt fra det eneste kendte ansigt, der onsdag mistede jobbet sammen med 204 andre kolleger i fyringsrunden hos DR, hvor der samlet bliver nedlagt 382 stillinger.

Også vært på Radioavisen og kommentator på det europæiske Melodi Grand Prix, Ole Tøpholm, fortalte tidligere på dagen, at han er blevet fyret. Og det samme gjorde tv-værten Jacob Riising.

Inden det havde 64 ansatte indgået aftaler om frivillige fratrædelser, mens 87 stillinger er fundet ved ikke at genbesætte ledige og tidsbegrænsede stillinger.

Desuden er 26 chefstillinger skåret, oplyser DR til Ritzau.