Det er ikke hver dag, at man ser en kvinde bag rattet på vejenes største køretøjer.

Men det er tilfældet for 26-årige Mihaela Roxana-Ghenu, der har været lastbilchauffør i snart to år.

»Jeg var nysgerrig, om mig, en ‘lille pige’, kunne klare sig i en mandsdomineret branche. Det kunne jeg,« fortæller Mihaela Roxana-Ghenu.

Og en mandsdomineret branche, det må det siges at være.

Ud fra Danmarks Statistik er blot to ud af 100 lastbilchauffører nemlig kvinder.

Det mener Mihaela Roxana-Ghenu har flere forklaringer.

»Jeg tror ikke, kvinder overhovedet tænker på, at de kan arbejde i branchen, fordi der nærmest kun er mænd. Der er også en udfordring i, at arbejdstiderne er så forskellige – og det kan blive et problem, hvis man er en kvinde, der skal jonglere mellem job og børn,« fortæller hun.

Og selvom jobbet måske ikke altid er indrettet efter en kvinde, mener hun ikke, at det er et ‘mandejob’.

»Ja, det kan være svært at komme på toilettet på rastepladsen, og tonen er præget af, at der er mange mænd – men jeg har lært at bevare et stort overblik og sidder samtidig med et kæmpe ansvar,« siger hun.

Livet som lastbilchauffør har beriget Mihaela Roxana-Ghenus liv på flere måder, men det betyder ikke, at det kun har kørt på skinner for den unge kvinde.

Hun peger især på et gennemgående problem.

»Mange negligerer vores arbejde, og det frustrerer mig. Vi holder samfundet kørende, og jeg synes ikke, at vi får nok respekt og anerkendelse for det arbejde, vi laver,« siger Mihaela Roxana-Ghenu.

Mihaela Roxana-Ghenu kan ikke udelukke, at fremtiden bliver en anden end bag rattet, men for nu, er hun både stolt og glad for at være én af få kvinder, der hver dag kører vejene tynde i sin lastbil.

»Jeg er meget glad for at være lastbilchauffør. Jeg elsker at køre i bil – og så er det altså bare rigtig fedt at køre i de lidt større biler i stedet for,« afslutter hun.