Efter statsminister Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned 11. marts, har en række transportvirksomheder blødt penge.

Et af de selskaber, der er rigtig hårdt ramt, er Midttrafik, som driver offentlig transport i Region Midtjylland.

Det skriver flere lokale medier, for eksempel Horsens Folkeblad og Midtjyllands Avis.

Siden den delvise nedlukning af landet har Midttrafik mistet op mod 90 procent af sine passagerer. Og derfor går selskabet nu ud og beder om hjælp i millionklassen, hvis ikke det skal ende med en konkurs.

420 millioner kroner beder Midttrafik helt præcis om fra en række kommuner og Region Midtjylland, der ejer selskabet. Eksempelvis er Horsens Kommune blevet bedt om cirka 12 millioner kroner, mens Silkeborg Kommune bliver bedt om 9,5 millioner kroner.

»Midttrafik er i alvorlige problemer. Trafikministeren har jo beordret, at vores busser skal køre, og at de ikke må fyldes mere end halvt op. Det er klart, at det giver os et ret markant underskud, og derfor er Midttrafik ved at løbe tør for penge,« fortæller Hans Okholm, der er formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune og samtidig næstformand i bestyrelsen for Midttrafik, til Midtjyllands Avis.

Og samme melding kommer fra Claus Wistoft, der er formand for netop Midttrafik.

»Vi er lige nu i en meget alvorlig situation, og vi har derfor akut brug for likviditet. Regionen og kommunerne ejer Midttrafik. Vi er et interessenskab, og det hæfter ejerne for. Det vil sige, at når Midttrafik kommer i likviditetsproblemer på grund af coronakrisen, så er det ejerne, som i første omgang er nødt til at træde til med kapital, indtil vi forhåbentlig på et tidspunkt kan få kompensation af staten,« siger Claus Wistoft til Horsens Folkeblad.

Midttrafik har midler på kistebunden, så selskabet fortsat kan leve til 1. juli i år.

Det betyder med andre ord, at kommunerne og Region Midtjylland skal handle hurtigt, hvis en konkurs skal undgås.

Endnu afventer flere kommuner en officiel henvendelse fra Midttrafik, inden de vil rykke på sagen.

Et par kommuner tilkendegiver dog allerede på nuværende tidspunkt, at de er interesserede i at se nærmere på at hjælpe det pressede trafikselskab.