1. Midtvejskrise på det store lærred

Skuespiller Rasmus Bjerg tager form som den pelsklædte, midtvejskriseramte Martin, der i instruktør Thomas Daneskovs nye film 'Vildmænd' forlader familien for at finde sig selv i de norske fjelde.

Mens han jagter tilværelsen som selvforsørgende jæger, ender han dog af alle steder i et supermarked.

'Vildmænd' har allerede fået rosende ord med på vejen fra flere anmeldere, da den havde verdenspremiere på Tribeca Film Festival.

Filmens oprindelige premieredato blev udskudt, da en mand 13. oktober skød og dræbte mennesker med bue og pil i den norske by Kongsberg, men nu kan den ses i landets biografer fra på torsdag.

2. Mød op, mand

Uanset om du, ligesom Rasmus Bjergs karakter, står i en midtvejskrise eller bare gerne vil snakke om alt og ingenting med andre mænd, findes der råd for det i gruppen Mænds Mødesteder.

Her går samtlige mandag aftener med at dele interesser, livsråd og have hyggelige og rolige stunder med andre mænd over 18 år.

Det er også muligt at få lidt at spise sammen, spille spil eller bruge klubbens værksted til at få ordnet en ting eller to.

Man kan læse mere om begivenheden på Mænds Mødesteders Facebook-begivenhed.

3. Fortællinger fra folk på flugt

Aalborg Bibliotekerne bliver samlingspunkt for kontrastfyldte kulturmøder, når syriske flygtninge torsdag eftermiddag tager publikum med på deres flugt fra hjemlandet.

Samtidig vil der blive fortalt om landet, dets kultur og hvordan situationen er endt, som den er.

Det er en bred palet af skæbner, publikum vil møde til oplægget, og forhåbningen er at fremme kulturel udveksling.

Billetter kan købes via Facebook-begivenheden.