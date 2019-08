Syv millioner skattefri kroner - plus det løse.

Så mange penge kan et midtjysk par fra Skanderborg Kommune forvente, der tikker ind på deres konto i den nærmeste fremtid.

Forrige fredag vandt parret nemlig en delt 2. præmie i Eurojackpot på en værdi af i alt 7.343.034 skattefri kroner.

»Altså, man går jo og drømmer om alt det, man kunne gøre, hvis man pludselig vandt en stor gevinst. Men man tror jo slet ikke på, at det overgår en selv. Det er fuldstændig uvirkeligt,« lyder det fra den meget glade vinder i en pressemeddelelse.

Han fortæller endvidere, at parret fandt ud af, at de havde vundet, fordi han havde modtaget en mail fra Danske Spil. Han troede i første omgang, at 0'erne i gevinsten kun løb op i 7.000 kroner, så han blev glædeligt overrasket, da han derefter kunne tælle tre ekstra tal.

Parret havde dog umiddelbart ikke tid til at nyde deres nye status som millionærer, da de havde en aftale med et vennepar.

»Det var virkelig svært at holde masken, for vi nåede at aftale, at vi ikke skulle fortælle nogen om vores held. Så det boblede bare indeni. Men jeg synes, vi var gode til at tage det roligt,« siger vinderen.

Han fortæller endvidere, at parret indtil nu ikke har haft et særlig stort økonomisk råderum, og at de ser frem til at kunne hjælpe deres to børn.

Det betyder dog ikke, at børnene skal vide, at deres forældre er blevet millionærer.

Parret vil nemlig gerne holde kortene tæt ind på kroppen, da de ikke ønsker at blive opfattet anderledes af deres omgangskreds.

»Man vil jo altid gerne hjælpe sine børn frem i verden, men vi har ikke før haft penge til det. Så selvom de ikke får at vide, at vi er kommet til penge, så vil vi hjælpe sådan lidt i det skjulte. Måske vi vil kamuflere det som forskud på arv eller noget andet. Og hvis det en dag bliver for svært, må vi jo bryde sammen og tilstå.«

Parret går nu og overvejer, om de skal stoppe tidligt på arbejdsmarkedet. Derudover vil de gerne donere nogle af pengene til en hjælpeorganisation.