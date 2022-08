Lyt til artiklen

En midtjysk kvinde havde tjekket sine Lotto-kuponer. Der var ikke gevinst denne gang.

Alligevel tog hun dem med hen til købmanden – og det skulle vise sig at være en særdeles god idé.

»Der er altså lidt mere på den ene kupon her, end hvad vi må udbetale,« lød det fra købmanden ifølge den midtjyske kvindes gengivelse af samtalen over for Danske Spil.

Herefter fortalte købmanden den overraskede kvinde, at der var tale om en gevinst på over 5.000 kroner.

Det tør siges.

Kvinden skyndte sig hjem for at tjekke gevinstens størrelse, og her fik hun sige endnu en overraskelse af de store.

Det viste sig nemlig, at kvinden – som netop er gået på efterløn – var en af de to vindere af Millionærgarantien og derfor var blevet en million danske kroner rigere.

»Sikke en glædelig overraskelse, tænkte jeg bare. Og så skyndte jeg mig at tage et billede og sende det til min mand, som var på arbejde,« fortæller midtjyden, som ønsker at være anonym.

»Passer det?« lød svaret fra manden.

Selvom hun bekræftede den glædelige nyhed, måtte manden alligevel lige se med egne øjne, at den virkelig var god nok.

Ægteparret, som bor nær Limfjorden, har allerede lagt planer for, hvad dele af den store Lotto-gevinst skal bruges til.

»Vi havde allerede talt om, at vi skulle have en ny bil, og da det her så skete, så tænkte vi, at nu skal det være. Og det skal være lige den bil, vi helst vil have. Og sådan blev det så,« siger kvinden til Danske Spil.

Derudover har parret lagt en stor del af præmien til side til deres pension – men et par rejser bliver det også til, fortæller den heldige vinder:

»Der skal jo også være noget til sjov.«