Rekordmange er i år optaget på videregående uddannelser. 10.686 kvalificerede ansøgere har dog fået afslag.

Selv om rekordmange i år er blevet optaget på en videregående uddannelse, har flere uddannelser fortsat ledige pladser.

I alt 373 uddannelser er endnu ikke fyldt op, hvilket er 19 færre end sidste år. Det viser tal for årets optag.

Midtjylland er den region i landet, der har flest uddannelser med ledige stole i undervisningslokalerne. Her er der ledige pladser 114 steder.

I regionen er det særligt professionsbacheloruddannelserne på det tekniske område, som ikke er fyldt op.

Der er dog også ledige studiepladser på uddannelser på det pædagogiske område - for eksempel på pædagogstudiet i Ikast.

Efter Midtjylland følger Region Syddanmark med 104 udbud med plads til flere studerende, mens tallet i Nordjylland er 58.

Færrest uddannelser med ledige studiepladser er der i Region Hovedstaden. Her er 46 uddannelser endnu ikke fyldt op, mens det i Region Sjælland er 51.

I år har 94.604 søgt om at begynde på en videregående uddannelse. Af dem har tæt på 70.000 fået en plads, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Det er i høj grad på professionsbacheloruddannelserne, at der er ledige pladser. Her er 141 uddannelser med ledige pladser, hvoraf 75 er på det tekniske område, mens 38 er inden for det pædagogiske felt.

Mens rekordmange er blevet optaget, får tusindvis af unge også afslag på at komme ind på drømmestudiet.

Det gælder for over 10.000 kvalificerede ansøgere. Det er personer, som lever op til de generelle adgangskrav på den søgte uddannelse, men ikke har det krævede karaktergennemsnit for at komme ind.

Omkring 9000 ansøgere, der ikke levede op til de generelle adgangskrav, har fået et afslag, mens omkring 5000 har fået en standbyplads.

Det er en plads på en venteliste til en uddannelse.

Hvis nogle af ansøgerne, der har fået tilbudt en plads, takker nej, går pladsen til en på ventelisten. Sker det ikke, får ansøgere på standbylisten en plads på uddannelsen senest året efter.

