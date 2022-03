For en måned siden var det billeder fra Puerto del Sol i Madrid og videoer fra en solrig bådtur i Egypten, der ventede dig på Alina Voliks TikTok.

Men den seneste måned har profilen ændret voldsom karakter.

Dér er hendes 75.000 følgere nemlig blevet præsenteret for billeder af underjordiske beskyttelsesrum og videoer med lyden af sirener.

Ja, ukrainske Alina Volik er gået fra at være rejseblogger til at være krigsinfluencer på det sociale medie TikTok.

Og hun er ikke den eneste. Langtfra.

En række ukrainske piger og kvinder er nemlig blevet en del af informationskrigen mellem Rusland og Ukraine, efter deres hverdag på naturligvis har ændret sig som borgere i det invaderede land.

Så mens der flyder propaganda ud af både den russiske og ukrainske mediemaskine, beretter Alina Volik og flere andre ukrainske kvinder råt for usødet om livet under krigen.

De viser videoer fra beskyttelsrummene, de nøgne hylder i supermarkedet og de mennesketomme gader.

De fortæller om at sove med tøj på for at »være klar«, om at høre lyden af eksplosioner og om at få vendt sit liv på hovedet fra den ene dag til den anden.

I Alina Voliks tilfælde kom det som en overraskelse, da hun 26. februar – to dage efter russernes invasion – lavede en video om livet som ukrainer under russisk angreb.

@alina__volik And this is nothing to what people are going through in other regions and cities… watch my inst stories alina__volik ‼️ ♬ bringing the era back yall - chuuyas gf

I videoen, som du kan se herover, viser Alina Volik sin pakkede nødtaske, sine beskyttede vinduer og flere andre ting.

Den ukrainske rejseblogger har normalt 75.000 følgere, men denne video gik for alvor viralt og er i dag set mere end 16 millioner gange.

Og den blev på den måde startskuddet til, at Alina Volik satte sig for at dele livet under krigen med sine følgere.

»Det var en øjebliks beslutning. De første to dage af krigen så jeg slet ikke på TikTok, og jeg tænkte slet ikke på at lægge videoer ud. Jeg kiggede på normale nyheder hele dagen og kunne ikke abstrahere fra det, men efter et par dage besluttede jeg mig for at lave en video med livet i Ukraine,« skriver Alina Volik til B.T.

Alina Volik fra Ukraine. Vis mere Alina Volik fra Ukraine.

Da hun konstaterede, hvor mange der både så og kommenterede videoen, besluttede hun sig for, at der måtte være et behov for at følge mere med i den barske hverdag.

»Jeg lavede flere videoer, fordi hele 16 millioner ville se mine daglige rutiner. Du kan kun gå til supermarkedet, mens du hører hinsides eksplosion, og du hører sirener tre gange om dagen. Jeg er heldigvis så velsignet, at jeg stadig kan sove hjemme og ikke i en metro eller kælder,« fortæller ukraineren, der bor i byen Zaporizjzja.

Og hun er altså ikke den eneste. Flere andre ukrainske kvinder – eksempelvis Dzvinka Hlibovytska og Marta Vasyuta – har også forvandlet deres TikToks til det, der ligner en krigsblog med videoer af livet under invasionen.

Ifølge Jeanette Serritzlev, som er militæranalytiker i Forsvarsakademiet og blandt andet har sit speciale i sociale medier, er det ikke overraskende, at mange ønsker at følge med i de ukrainske TikTokkeres hverdag under krigen.

»Der er ingen tvivl om, at sociale medier har haft en væsentlig betydning i den her krig, og den er nok større end forventet. Der bliver brugt mange platforme, og her er TikTok jo med til at fange den yngre generation. Den generation, der ikke søger de traditionelle medier,« siger militæranalytikeren.