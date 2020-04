Nogle steder i Jylland er genbrugspladser et populært sted at befinde sig denne mandag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på deres Twitter-profil, hvor de melder om lange køer.

Politiet har fået henvendelser om lange køer ved genbrugspladserne i Herning og Viborg.

Midt- og Vestjyllands Politi beder derfor borgerne overveje, om det er nødvendigt at tage på genbrugspladsen lige nu.

Lange køer ved Genbrugspladser. Politiet får flere henvendelser om at der er lange køer ved genbrugspladserne i Herning og i Viborg. Overvej om det er nødvendigt at komme på genbrugspladsen. Hvorfor ikke blive hjemme og nyde det gode vejr. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) April 6, 2020

B.T. har mandag morgen været i kontakt med andre politikredse i Danmark, hvor situationen er en anden.

Det gælder Sydsjællands samt Københavns Vestegns Politi, hvor der ikke meldes om lange køer ved genbrugspladserne.

Vagtcheferne begge steder understreger dog, at man har biler på vejene for at sikre sig, at alt går som det skal.

Midt- og Vestjyllands Politi spørger afsluttende, om man ikke burde blive hjemme og nyde det gode vejr.