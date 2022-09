Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I et forsøg på at spare på energien kan en ikonisk bygning ende med at gå i sort.

I hvert fald skal politikerne i Aarhus Kommune mandag tage stilling til, om udebelysningen på de kommunale bygninger skal slukkes.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Hvis det sker, bliver udebelysningen på Aarhus Rådhus også slukket.

Rådhusets tårn har ellers været et oplyst vartegn i flere årtier – og senest med et energivenligt led-lyssystem.

Alligevel kan lyset ende med at blive slukket helt, hvis kommunens politikere gennemfører planen for at spare på strømmen, mens energipriserne er høje.

Hvis det sker, vil det ifølge Århus Stiftstidende kunne spare kommunen for omkring 2.528 kroner om måneden.