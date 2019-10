På ét døgn har Landsforeningen Spædbørnsdød modtaget donationer for langt over 100.000 kroner for at vise støtte til kulturminister Joy Mogensen, der i weekenden mistede sit spædbarn.

På en ufattelig trist baggrund er pengegaverne væltet ind til Landsforeningen Spædbarnsdød siden mandag formiddag.

Flere tusinde danskere på tværs af landet har betalt små og store beløb til foreningen efter den tragiske nyhed om, at kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) i weekenden fødte en dødfødt baby på Roskilde Sygehus.

Landsforeningens direktør Birgitte Horsten siger til A4Nu, at foreningen blev ringet op kort inden ministerens offentliggørelse af tragedien og fik beskeden om, at Joy Mogensen ønskede at donere gaver til foreningen.

- Vi er så rørte over, at Joy Mogensen midt i sit livs største og sværeste sorg rækker ud og viser omsorg for andre forældre, der er ramt af af miste et spædbarn, siger Birgitte Horsten.

Tirsdag morgen var der indsamlet 106.000 kroner siden mandag formiddag, og der bliver stadig indbetalt små og store beløb på både mobilepay og foreningens hjemmeside under navnet 'Sarah Antoinet Mogensen', navnet på Joy Mogensens datter.

- Vi er overvældede over, hvor mange danskere, der er berørt af ministerens tab og i erkendtlighed donerer små eller store beløb, siger Birgitte Horsten.

Hun har ikke noget præcis tal på, hvor mange danskere, der har indbetalt penge men fortæller, at beløbene svinger fra ganske små til mere end tusind kroner.

- For en lille organisation som vores, er det rigtig mange penge, der nu bliver samlet ind. Og pengene kommer til at gøre en stor forskel for andre familier i sorg over at have mistet et spædbarn, konstaterer hun.

Cirka 750 mødre herhjemme oplever årligt at miste deres spædbarn, og Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder gratis terapeutisk hjælp til forældre, ligesom de faciliterer sorggrupper og anden støtte.

- Forskningen viser, at den absolut største sorg et menneske kan komme ud for, er at miste et barn. Vores mål er, at alle forældre, der oplever den smerte, får tilbud om professionel hjælp, siger Birgitte Horsten.