Da Mia og resten af familien i slutningen af juni gravede ud til en ny terrasse, dukkede der cirka 40 centimeter nede i jorden en interessant ting op.

Dernde stødte de nemlig på en flise, og det var ikke hvilken som helst flise.

På den sekskantede sten kan man nemlig se et stort håndaftryk med tallene 19 og 77 på hver side.

Og i bunden står der: 'Far'.

I teorien kunne Mia blot smide flisen ud, men det havde hun ikke lyst til.

»Jeg tænkte, at flisen var super fin, og at der måske var en, der manglede den. Derfor valgte jeg at lave en Facebook-opslag, hvor jeg lagde et billede op af flisen,« fortæller hun.

Opslaget er blevet delt mere end 1.000 gange, men ingen har meldt sig med interessante oplysninger.

Det er dog også mange år siden, at flisen er blevet gravet ned.

Mia har nemlig boet i huset i sjællandske Herlufmagle i 23 år, så vi skal tilbage før 1998, før vi finder en mulig ejermand.

Den gamle ejer har hun dog ikke kontaktoplysninger på, så derfor har hun set sig nødsaget til at gå med den noget anderledes fremgangsmåde.

Flisen lå mutters alene under jorden, og derfor er Mia sikker på, at den er blevet gravet ned med vilje.

»Alligevel kan det godt være, at vedkommende vil have flisen, nu hvor den er gravet op,« siger hun.