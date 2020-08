Tine fra Aarhus kunne dårligt tro sine egne øjne, da dørene fredag gik op til intercitytoget fra Aarhus til Københavns Lufthavn.

Hun er pendler og rejser dagligt frem og tilbage mellem Aarhus og Vejle. De seneste måneder har hun vænnet sig til at købe en gratis pladsbillet, hver gang hun tager toget. På den måde har DSB sikret, at passagerne ikke stod for tæt. Men sådan var det ikke i fredags.

»Toget var så fyldt, at man ikke kunne få siddepladser. Man skulle stå op, og i mellemgangen stod folk helt tæt. Det eneste sted, der var siddepladser, var på første klasse, og der var helt tomt,« fortæller hun.

Siden nedlukningen af Danmark har DSB haft et krav om, alle passagerer skulle have pladsbillet. På den måde har trængsel i den offentlige transport været undgået. Men trods nye tilfælde af smitte valgte DSB onsdag at droppe kravet om pladsbillet.

Det skete i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen skærpede deres vejledning om covid-19 ved at anbefale mundbind i den offentlige trafik.

'Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind i den kollektive trafik, når der er trængsel. Af samme grund er kravet om pladsbillet til alle rejser med DSB ophævet. Vi opfordrer jer fortsat til at passe på hinanden på rejsen ved at vise hensyn og følge myndighedernes generelle anbefalinger for at forebygge smittespredning. Der kan købes mundbind, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i DSB’s 7-Eleven butikker,' skrev DSB på hjemmesiden.

Da toget forlod Aarhus Banegaard begav Tine sig gennem det tætpakkede tog i jagten på en siddeplads, og et stykke nede i toget fandt hun en hel kupé, der var tom.

»På første klasse var der helt tomt. Jeg spurgte konduktøren, om nogle af de mennesker der sad i mellemgangen ikke kunne gå ind på første klasse, men det havde hun ikke bemyndigelse til,« fortæller Tine, der selv valgte at betale ekstra for at køre på første klasse.

B.T. har ringet til DSB for at få en kommentar til Tines beretning om det overfyldte tog. Pressevagten siger til B.T., at det er passagernes eget ansvar ikke at stå tæt.

»Vi følger de anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen, og de er, at man skal bruge mundbind i de situationer, hvor man ikke kan holde afstand. Det er folks eget ansvar at overholde anbefalingerne, og man kan eventuelt tage et andet tog,« udtaler pressevagten.

DSBs beslutning om at droppe kravet om pladsbillet er ikke faldet i god jord på Christiansborg, hvor corona-situationen er ved at have generobret den politiske dagsorden. Mens Tine sad mutters alene på første klasse i det ellers overfyldte tog, foretog Transportminister Benny Engelbrecht (S) DSB en opringning til DSB.

»Jeg har bedt DSB om på de lange rejser at genindføre kravet om pladsbillet,« sagde han fredag eftermiddag til DR.

Senere fredag blev anmodningen imødekommet af DSB, således at man nu igen skal have pladsbillet på de længere strækninger. Dog ikke på de kortere togture.