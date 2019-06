Firmaet Outwell / Oase Outdoors tilbagekalder middagssæt i fire forskellige produkter.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Det drejer sig om produkterne Outwell Bambus Middagssæt i farverne Iris Blue og Primrose Green.

Hver farve er solgt i et sæt for 2 og 4 personer, og dermed tæller de omtalte produkter fire i alt. Produkterne er solgt i 2017 og 2018.

Stikprøver har nemlig vist, at der er en risiko for, at produkterne indeholder for høje mængder af det kemiske stof melamin.

Hvis der er en for høj mængde af melamin, er produkter ikke egnet til at komme i kontakt med fødevarer. Og det er netop det, der er tilfældet her.

Produkterne er blevet solgt i Dansk Røde Kors, butikker under Salling Groups, Friluftslageret ApS samt via BilligCamping.dk og Outwell.dk.

Fødevarestyrelsen råder dem, der har købt produkterne, til at levere disse tilbage til de ovennævnte butikker, hvor det er købt. Man kan også vælge blot at kassere det.