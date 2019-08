Man får altid at vide, at det er vigtigt at opdatere systemerne på sin computer og sine tablets.

Og nu kommer Microsoft med en advarsel om, at hvis man ikke får gjort det hurtigst muligt, så kan det ende med at gå galt.

Det kæmpe selskab siger nemlig, at hvis man er Windows 10-bruger, så skal man opdatere sit system hurtigst muligt.

Der er nemlig to ‘kritiske sårbarheder’ i systemet lige nu, og hvis man ikke henter seneste opdatering, så kan man i værste fald ende med at sprede virus. Det skriver CNN.com.

Det beskrives, at det kan være ormehuller, der kan sende virusser videre uden, at man egentlig har gjort noget forkert.

Mange har sat sine systemer til at opdatere automatisk, og hvis man har det, så burde der ikke være problemer.

Men hvis du er en af dem, som selv sørger for at få opdateret systemerne, så er det om at få fart på.

Microsoft skriver, at man skal søge efter Windows Update, og her kan man så få opdateret sine systemer. Mere end 800 millioner enheder bruger Windows 10.