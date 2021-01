Manden bag skandalefirmaet Copenhagen Lashes, Sebastian Møller Gaardsøe, stikker nu halen mellem benene og tvangsopløser sit firma.

Det sker, kort efter at 1.900 kvinder via Facebook-gruppen 'Snydt af Copenhagen Lashes' de seneste uger har mobiliseret en sand shitstorm mod ejeren og hans firma, der er blevet bombarderet med mails og politianmeldelser.

B.T. har talt med Sebastian Møller Gaardsøe, der truer med at pudse en advokat på B.T. og i øvrigt hævder, at han har masser af tilfredse kunder.

Det vender vi tilbage til.

Firmaet bag Copenhagen Lashes kom tirsdag under tvangsopløsning, fordi Sebastian Møller Gaardsøe ikke har indleveret et regnskab.

»Når man ikke indleverer et regnskab, indikerer det også, at man ikke har haft til hensigt reelt at drive firmaet. Det er en udbredt metode for svindelfirmaer. Og det medfører ofte, at regningen i ender hos kunder, kreditorer og statskassen,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i firmaet Advizer Law.

Dermed kan det blive sværere for kunderne at få deres penge, fordi firmaet ofte ender med at gå konkurs.

Som B.T. har fortalt de seneste uger, har Copenhagen Lashes fået tusindvis af kunder til at rase på Facebook og anmeldelsessitet Trustpilot.

Michelle Engelhard er blevet snydt af Copenhagen Lashes.

Kunderne troede, at de købte en såkaldt serum til øjenvipperne for 35 kroner, men uden at vide det bandt kunderne sig til et abonnement, der gav Copenhagen Lashes ret til at hæve 520 kroner fra de intetanende kunders konti. Flere har mistet det dobbelte, altså 1.040 kroner.

En af dem, der er blevet snydt, er Michelle Engelhard, der fik hævet 520 kroner på sin konto uden at vide det.

»Det er noget forbandet svineri. Jeg forstår ikke, at man har samvittighed til at tage røven på folk på den måde. Som enlig mor har jeg ikke råd til, at de stjæler mine penge,« siger Michelle Engelhard, der er 35 år og kommer fra Ringsted.

Kun fordi hun gjorde indsigelse til banken, har hun fået sine penge igen. Andre kunder, som ikke har gjort indsigelse ved banken, har fået at vide af Copenhagen Lashes, at de ikke kan få deres penge, fremgår det af Facebook-gruppen 'Snydt af Copenhagen Lashes'. En bruger har lagt denne mail op fra firmaet:

Adskillige kunder har fået en mail om, at de ikke kan få deres penge tilbage af Copenhagen Lashes.

Sebastian Møller Gaardsøe er ifølge Børsen og Berlingske en del af en personkreds af unge yuppier, der fra Aarhus-området står bag såkaldte webshopkarruseller, hvor netfirmaer er åbnet og lukket på stribe.

Virksomhederne trækker ifølge de to medier spor af vrede kunder efter sig. Kunderne føler blandt andet, at de er blevet snydt af vildledende markedsføring og værdiløse produkter.

Ifølge Berlingske kører de rundt i dyre biler og giver den gas på det eksklusive Ruths Hotel i Skagen om sommeren.

»Det gør mig virkelig gal, at de kører rundt i de her store biler, mens de snyder en enlig mor som mig. Jeg fatter ikke, at de kan sove om natten,« siger Michelle Engelhard.

Personkredsen omkring de såkaldte webkarruseller hænger ud i uge 29 i Skagen i deres dyre biler. Foto: Henning Bagger

Efter flere forgæves forsøg er det lykkedes B.T. at få fat i Sebastian Møller Gaardsøe på en telefon.

Du står bag Copenhagen Lashes, ikke?

»Det ved jeg ikke, om jeg gør. Der er mange, som har noget med det her at gøre. At sige, at jeg står bag det, det ved jeg ikke.«

Det er jo dit firma?

»Det er blandt andet mit firma.«

Der er mange utilfredse kunder, som føler, de er blevet snydt. De mener, det er en abonnementsfælde og svindel. Hvad siger du til det?

»Det har I allerede skrevet. Der ikke er nogen, der er interesseret i at fortælle vores historie, men kun de utilfredses kunders historie.«

Hvad er jeres historie?

»Vi er meget uenige i den udlægning. Vi kan godt se, at der har været et problem, men volumen af kunder har været stor, så derfor har der også været flere utilfredse kunder. De udgør kun 10-15 procent og råber højt, og det er vi meget kede af.«

Du sælger noget til 35 kroner alene for at kunne trække flere penge fra deres konto, ikke?

»Det er nøjagtig det samme som, at du kan træne den første måned i et fitnesscenter gratis, og derefter koster det 249 kroner om måneden.«

Hvordan er det at stå op hver dag og så vide, at man svindler andre mennesker?

»Det er jeg grundlæggende uenig i, det du siger. Så det kan jeg ikke svare på.«

Du laver en webshop, som går ud på at snyde folk. Hvad er det, du ser, når du kigger dig selv i spejlet?

»Jamen, jeg er grundlæggende uenig i det, du siger. Jeg kan ikke besvare dit spørgsmål. Du lytter ikke til, hvad jeg siger.«

Der tegner sig et helt klart billede af, at det handler om at snyde kunderne...

»Jeg er lodret uenig i det, du siger. Jeg må henvise til de mange tilfredse kunder, der synes, at produktet har gjort en stor forskel for dem,« lyder det fra Sebastian Møller Gaardsøe, der slutter af med at true med en advokat, hvis vi citerer ham.

Ifølge Berlingske foretager Østjyllands Politi en efterforskning af Copenhagen Lashes i kølvandet på de mange anmeldelser fra de vrede kunder

Interviewet med Sebastian Møller Gaardsøe er lavet, før oplysningerne om tvangsopløsningen af firmaet var B.T. bekendt.