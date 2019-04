Michelle Obama gæstede tirsdag Royal Arena, hvor godt 11.000 mennesker var mødt op for at se den tidligere førstedame tale i forbindelse med sin bogturné.

For Judith Tugsen var det noget ganske særligt at skulle opleve Michelle Obama.

»Jeg synes hun er meget inspirerende, hun har været førstedame i Det Hvide Hus, og selvom hun ikke er det mere, så samler hun folk, det kan man tydeligt se i dag med alle de kvinder, der er mødt op i dag for at høre hendes erfaringer,« fortæller Judith Tugsen, der var mødt op i Royal Arena for at se Michelle Obama med sine to veninder.

Foran Royal Arena var der da tirsdag aften også en tydelig overflod af kvindelige gæster, og for Pauline Morling repræsentrer Michelle Obama netop også den stærke kvinde.

Michelle Obama besøger Royal Arena i forbindelse med sin bog-tour for sin biografi "Becoming" tirsdag den 9. april 2019. I bogen fortæller hun blandt andet om livet som USA's første afroamerikanske førstedame. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Michelle Obama besøger Royal Arena i forbindelse med sin bog-tour for sin biografi "Becoming" tirsdag den 9. april 2019. I bogen fortæller hun blandt andet om livet som USA's første afroamerikanske førstedame. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

»Hun er en dejlig kvinde, og når man kigger ud i verden repræsenterer hun girlpower og heltekvinder. Jeg kan virkelig godt lide hende,« forklarer Pauline Morling.

Michelle Obamas bog 'Becoming Michelle Obama' har solgt mere end 10. mio. eksemplarer på verdensplan, og det er også hendes bogturné, der tager hende forbi København og sidenhen fem andre europæiske byer.

Judith Tugsen er selv stor fan af bøgerne og håbede da også på en mulighed for en autograf fra Fru Obama.

»Jeg har hendes bøger både på dansk og engelsk, og jeg har taget et billede med, og hvis jeg ved guds mirakel kan møde hende, kan jeg få en autograf. Jeg håber,« siger Judith Tugsen og bryder ud i et grin.

Pauline Morling i midten og Judith Tugsen til højre. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Pauline Morling i midten og Judith Tugsen til højre. Foto: Jens Nørgaard Larsen

For nogle fans bliver autografen dog ikke ved drømmen. De mest dedikerede fans har nemlig kunnet betale 7.500 kroner for at møde Michelle Obama, få taget et billede og sidde helt tæt på scenen.

De billetter er udsolgt, men for Judith Tugsen var den sjat penge dog lige i overkanten. Hun gør store øjne, da hun hører beløbet på 7500.

»7.500, hold da op! Så var det vist fint, jeg ikke tog mine bøger med for at få en autograf,« griner hun.

Michelle Obama har i forbindelse med sin optræden boet på d'Anglettere i København. Hun forlod hotellet kort efter klokken 16, hvor B.T. så hende komme ud via en sidegade til hotellet og omringet af livvagter blev kørt væk. Det vides ikke, om Michelle Obama har yderligere planer i København, men onsdag optræder hun i Stockholm.