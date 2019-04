Michelle Obama talte tirsdag aften foran mere end 11.000 danskere i Royal Arena i forbindelse med hendes nye bog 'Becoming Michelle Obama'.

Men ikke alle er tilfreds med det, der blev talt om.

Slet ikke.

For hvis man troede, at man skulle blive klogere på politik, kvindekamp eller verdenssituationen, så fik man ikke meget for pengene.

Det var nemlig den amerikanske kok Rachel Rae, der interviewede Michelle Obama foran de tusinder fremmødte, og her var fokus langt fra på den tidligere præsidentfrues politiske erfaringer.

Nej, Michelle Obama blev spurgt om, hvordan hun ville designe sit drømmeværelse, hvilken restaurant hun ville anbefale i Washington, og hvad hendes yndlingsfarve var.

Det afstedkom hurtigt flere kritiske kommentarer på Twitter, og en af dem var fra politiker Ida Auken.

»Jeg er så skuffet. Vi sad en masse kvinder, der glædede sig til, at en stærk kvinde stod frem med budskaber til verden, og om hvordan man gør en forskel, men vi fik spørgsmål om chicken nuggets og vægfarven på et børneværelse. Jeg har aldrig prøvet noget lignende,« siger Radikale Venstre-politikeren til B.T. efter showet.

»Det kan godt være, at det virker i USA, men man sidder med så mange forventninger her til aften, og så bliver man bare skuffet. Det var ikke kvinder værdigt,« siger politikeren, der ellers er selverklæret fan af Michelle Obama.

Da Barack Obama i 2018 gæstede Kolding, handlede det blandt andet om verdenssituationen og uddannelse, og det er netop også den forskel mellem de to besøg, der irriterer Ida Auken.

»Det er så stereotypt, at kvinder skal spørges om chicken nuggets og børneværelser, og at man skal spørge mænd om, hvordan man ændrer verden. Jeg sad ved siden af en masse stærke kvinder fra dansk erhvervsliv og politik, og vi var alle enige om, at det ikke var kvinder værdigt,« siger hun og fortsætter:

»Man skal tegne et andet billede af kvinder, og man skal ikke stille dem fordummende spørgsmål. Slet ikke til en kvinde med så meget politisk erfaring som hende.«

Og radiovært Le Gammeltoft, tv-vært Ane Cortzen og kultursociolog Emilia van Hauen har været ude på med riven på Twitter.

'Overværer @MichelleObama blive interviewet af Rachel Rae, som gør alt for at stille så uinteressante spørgsmål som muligt. F.eks hvad hendes yndlingsfarve er... tal om ‘lost opportunity’. #becomming, skriver Le Gammeltoft eksempelvis i et tweet.

Se flere af de kritiske kommentarer herunder.

Desværre er den amerikanske kok Rachel Ray blevet sat til at interviewe @MichelleObama i Royal Arena. Hun har foreløbig spurgt hende om hvordan hvordan hun ville designe sit drømmeværelse og om hun kan li ‘hugge’. — Ane Cortzen (@Ane_B_Cortzen) 9. april 2019

Overværer @MichelleObama blive interviewet af Rachel Rae, som gør alt for at stille så uinteressante spørgsmål som muligt. F.eks hvad hendes yndlingsfarve er... tal om ‘lost opportunity’. #becomming — Le Gammeltoft (@LeGammeltoft) 9. april 2019

@MichelleObama er en helt, men USA kok, der interviewer, spørger første sorte førstedame om sit bedste danske måltid og nu tatoveringer. Ville hellere høre om verdenshistorien #iambecoming — Emilia van Hauen (@emiliavanhauen) 9. april 2019

#becoming with #michelleobama was a bizarre event showing how extraordinary talented women end up wasting other women’s time talking about raising kids, cooking, relationship issues and bedroom decor in neutrals and other trivia #sadbuttrue — Marianne Dahl (@LivogStormsmor) 9. april 2019

B.T. har haft kontakt til medarrangør Livenation, der ikke ønsker at kommentere kritikken af talkshowet.