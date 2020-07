Den 16. februar 2020 har vist sig at være en dag, der ændrede Michelle Brauners liv totalt.

Her løftede hun nemlig sin søn op, som hun plejer, men denne gang mærkede hun et voldsomt smæld i ryggen.

Hurtigt fik Michelle sat sin søn ned og gik ud til spejlet, hvor der ventede hende et chokerende syn.

I spejlet kunne hun nemlig se, hvordan hendes højre skulder stak voldsomt ud.

Men det bliver meget værre end det.

Michelle tager nemlig turen til den nærmeste skadestue, hvor det endelige svar er, at hun skal have en uge, hvor hun går til fysioterapeut cirka hver anden dag for at se, om det afhjælper skulderen.

Det skal dog vise sig at blive det første af et hav af møder med alt fra hospitaler til fysioterapeuter, der hver eneste gang har efterladt Michelle frustreret, magtesløs og ked af det.

Den første uge talte Michelle med flere fysioterapeuter, der nærmest fik sig et chok, når den 20-årige kvinde smed trøjen.

Og svaret var helt kontant: »Vi vil ikke røre din skulder med en ildtang.«

Fysioterapeuterne fortalte, at de simpelthen var bange for at gøre ondt værre, hvis de skulle forsøge at sætte den på plads.

Herefter kommer Michelle i kontakt med en ortopædkirurg på Holbæk Sygehus, der fortæller, at hospitalet ikke kan foretage sådan en operation, men at man kan gøre det i udlandet.

Betalt af egen lomme vel at mærke.

Michelle bliver diagnosticeret med en voldsom form for snapping scapula.

Og sådan bliver det ved.

Skulderen gør voldsomt ondt, og Michelle tager 18 smertestillende piller om dagen, hvilket dog ikke altid er nok.

»Jeg sover siddende og vågner flere gange om natten. Jeg har ondt hele tiden, og jeg får også spasmer i armen. Jeg kan ikke tørre mig selv, og jeg får nærmest hjælp til alt. Det er bare et mareridt,« siger Michelle til B.T.

Har du oplevet lignende, eller ved du, hvad der kan hjælpe Michelle? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

En dag i marts får hun så ondt, at hun bliver indlagt på Slagelse Sygehus, men her kan lægerne heller ikke gøre noget og anbefaler hende i stedet at tage til Rigshospitalet, hvor de kan sætte en speciel skinne på.

Nu kender du nok svaret, som Michelle fik på Rigshospitalet...

For ja. På det københavnske hospital fortæller de, at skulderen er for slem til at få sat en skinne på, så igen må den 20-årige kvinde gå hjem med sin skulder, der på det her tidspunkt også har gjort, at hun ikke kan mærke halvdelen af sin arm.

Alt imens viser en EMG-scanning, som Michelle har fået foretaget, at musklen i hendes ryg bliver svagere og svagere, så det er ikke, fordi hun har uendeligt med tid.

Men det virker netop, som om hun har uendeligt med tid, da hun bliver anbefalet at få sprøjtet Botox ind i selve musklen på Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus.

Hun bliver nemlig indkaldt til en konsultation på afdelingen ... 659 dage senere. Helt bestemt 5. maj 2022.

»Jeg er målløs. To år? Lige nu er det et rent smertehelvede, og så vil de have, at jeg skal vente to år, mens min ryg bliver dårligere og dårligere, og jeg mister mere og mere følelse i armen? Kan det være rigtigt?« spørger hun.

Og dér har vi så status:

Michelles skulder sidder på femte måned og stikker ud fra kroppen. Michelle er stadig på smertestillende og har ondt 24 timer i døgnet. Michelle er stadig voldsomt udfordret i sin dagligdag og kan ikke varetage et arbejde.

Men værst af alt: Michelle har stadig ikke fået noget hjælp og kan lige nu blot vente på, at der går 659 dage.

»Derfor går jeg til jer nu. Der må være nogen, der kan hjælpe mig, selv om alle har sagt, at de ikke vil røre ved mig. For ellers har jeg da for alvor mistet troen på vores velfærdssamfund, hvis en 20-årig kvinde, der har hele livet foran sig, er overladt til sig selv i sådan en situation. Jeg er blevet svigtet,« siger en tydeligt påvirket Michelle, der også uden held har været i kontakt med flere privathospitaler.

B.T. har talt med seniorforsker og fysioterapeut David Høyrup Christiansen fra Arbejdsmedicin i Herning, der ikke har været en del af Michelles forløb, men som gør klart, at denne form for skade er meget kompleks.

»Jeg kender ikke hendes forløb, men det her kan være en kompleks smerteproblematik, som er rigtig ulykkelig for dem, der kommer ind i den,« siger David Høyrup Christiansen og fortsætter:

»Det er svært at finde årsagen til det, og man kan ikke bare sætte et skulderblad på plads. Det kan tage lang tid, og i nogle tilfælde betyder det, at man må lære at leve bedst muligt på trods af smerterne.«