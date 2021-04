Efter to års behandling for kræft i tyktarmen, blev 52-årige Henrik Dam Lykke erklæret uhelbredelig syg af sine danske læger.

Men det fik ikke erhvervsmanden fra Esbjerg til at stoppe - tværtimod fandt han behandling i udlandet. Han har derfor de seneste tre år selv finansieret sin behandling i Frankfurt, som har bestået i 28 operationer og 82 kemobehandlinger. Men efter selv at have brugt en million kroner på behandlingen, er kontoen tom..

Det fortæller Henrik Lykke Dams eks-kæreste Michelle Munch, som han har børnene 11-årige Sophia og 19-årige Benjamin med.

»Vi satte et mål om at indsamle 300.000, og det har været meget overvældende, at det er gået så hurtigt. Allerede det første døgn havde vi indsamlet 150.000 kroner. Det var noget jeg håbede på, selvfølgelig, men ikke noget jeg havde regnet med,« siger 40-årige Michelle til B.T.

Michelle og hendes nuværende ægtemand står bag indsamlingen, og hun er sikker på, at de tirsdag har overgået målet.

»Det har været meget rørende,« siger Michelle.

Den udenlandske behandling har ifølge Henrik selv holdt ham i live indtil nu.

- Jeg giver aldrig op. Jeg er måske ved at være lidt slidt, men jeg har to børn, der er afhængig af mig. Jeg bliver ved, indtil jeg står i underbukser på gaden, fastslog han i JydskeVestkysten i 2019.

Det hører til sjældenhederne, at en kvinde og hendes ægtemand samler flere hundrede tusinde kroner ind til en eks-kæreste. Men det var det mest naturlige i verden, forklarer Michelle Munch. Selvom det ikke er blod, der binder dem, er både Michelle, Henrik og Michelles nye mand i familie.

»Vi har et helt specielt forhold, for min nuværende ægtemand har været en del af Sophias liv, siden hun var to år gammel. For os er Henrik ikke bare Sophias far, men familie. Da Henrik blev syg for snart fem år siden blev båndet forstærket,« siger Michelle.

B.T. havde ikke mulighed for at tale med Henrik tirsdag, da han lå i narkose i forbindelse med behandling.