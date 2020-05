»Jeg kunne gå ned i supermarkedet om formiddagen og købe vodka og sodavand. Ingen stoppede mig. Så satte jeg mig ude foran og drak som 15-årig. Ingen kiggede mærkeligt.«

Sådan fortæller Michelle Madsen, der i dag er 24 år, efte det tirsdag kom frem, at danske unge er europamestre i druk.

Det viser en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Her fremgår det, at det stadig er danske 15-årige, der hyppigst drikker alkohol, og som oftest har prøvet at være fuld.

Det havde Michelle Madsen fra Odense også, da hun var 15 år. Allerede som 13-årig begyndte hun at drikke fem øl om dagen. Da hun var 15, var det vodka, og fra hun var 15 til 21, drak hun halvanden flaske vodka om dagen. Det startede, fordi hun blev mobbet og havde brug for at flygte fra sine følelser, og siden oplevede hun at blive indlemmet i drukkulturen blandt sine jævnaldrende, fortæller hun.

Michelle Madsen drak meget i sine unge år. Foto: Privat Vis mere Michelle Madsen drak meget i sine unge år. Foto: Privat

Da hun var yngre, kunne hun sidde og drikke om kap til julefrokost med sin onkel og fætter. Noget, der gav hende en følelse, mange søger, tror hun.

»Jeg følte, jeg skulle gøre som dem. Så var jeg sej. Sådan tror jeg, mange har det. Det handler om at drikke mest muligt uden at kaste op,« siger Michelle Madsen om de unges drukkultur.

Selv drak hun også i skolen, og da hun var 15, begyndte nogle fra klassen at drikke med i pauserne. Måske for at være lidt rebelske, reflekterer hun.

»Når man tænker tilbage, var vi tre 15-årige, der på en halv time tømte en flaske vodka. Det var unaturligt, det gør man jo ikke,« siger Michelle Madsen, der omtaler sig selv som 'tidligere alkoholiker'.

Drikker danske unge for meget?

Det lægger hun ikke skjul på, og hun forstår godt, hvorfor mange unge nemt hopper med på bølgen med øl, drinks og shots.

»Det er blevet så naturligt at sidde og drikke. Som 15-årig holder du fester hjemme i stuen for vennerne, det er bare blevet en del af kulturen. Det er så nemt at drikke sig fuld i en ung alder, og kulturen skræmmer mig lidt. Det skræmmer mig, at man ikke kigger mere på de unge og i stedet bare siger 'det er sådan, det er nu til dags'. Jeg ville ønske, nogen havde sagt til mig for længe siden, at jeg drak for meget,« siger Michelle Madsen.

Selv om hun drak for at flygte, kan hun også godt forstå, at unge i dag havde svært ved at sige fra. Det oplevede hun selv. Et 'nej tak' til alkohol blev ikke respekteret, og det gav følelsen af at være udenfor.

»Da jeg stoppede i en periode, spurgte folk, hvorfor jeg ikke drak. Når jeg sagde, jeg ikke havde lyst, sagde de 'hvorfor, du siger aldrig nej?'. De kiggede mærkeligt på mig. Alle andre drikker, man følte sig udenfor og ikke som en del af fællesskabet på samme måde. Det var sådan, jeg havde det,« fortæller Michelle Madsen, der fremover håber, flere vil være mere opmærksomme på unge, der drikker.

Danske unge drikker mest Det viser rapporten fra WHO: 82 procent af danske 15-årige har prøvet at drikke alkohol - tallet for de europæiske jævnaldrende er 59 procent

65 procent af danske 15-årige har drukket alkohol den sidste måned og 42 procent har været fuld mindst to gange

Undersøgelsen er lavet blandt 227.000 europæiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år

Statens Institut for Folkesundhed står for den danske del af studiet - den inkluderer 3.660 elever fra 5., 7., og 9. klasse



I dag er hun blevet bedre til at sige nej. En følelse, der er rigtig god, fortæller hun. Hun startede i behandling, da hun var 21 år.

»Jeg indrømmede, jeg havde et problem, og er kommet ud af det. Jeg har lært at drikke med måde og kan godt tage et enkelt glas vin, uden der sker noget,« siger Michelle Madsen.

Vennerne inviterer hende stadig med i byen, og hun kan også sagtens finde på at tage med. Ønsker hun ikke at drikke, møder hun stor forståelse.

»Det betyder rigtig meget, og de kan finde på at spørge, om det er okay, de tager en øl. De skal ikke stoppe, bare fordi jeg ikke lige har lyst den dag,« siger Michelle Madsen.