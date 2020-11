Michelle Bjørn Aagaard kunne næsten ikke tro, hvad hun hørte Søren Brostrøm sige på tv.

»Nu er vi simpelthen nået dertil, hvor der må være en grad af det her, der er ment i sjov. Det så ud til, at han knap selv kunne holde masken, for han vidste vel godt, at ingen kan efterleve det, han sagde,« siger hun.

Det er nogle juleanbefalinger fra Sundhedsstyrelsens direktør, der har fået hende til at reagere. Dem kom han med i 'Go' aften Live' på TV 2 forleden, hvor Søren Brostrøm sagde følgende om at holde i hånd og om at synge, mens vi går rundt om træet juleaften:

»Hvis det er nogle, du er vant til at kramme og holde i hånd med, for eksempel dem du deler husstand med, så er det selvfølgelig helt naturligt at holde i hånd rundt om juletræet. Men hvis det ikke er nogen, du er på 'krammeniveau' med, så vil jeg selv gøre det, at jeg vil foreslå at gå rundt om juletræet og så markere, at man holder i hånd snarere end at gøre det.«

»Det er det med de to meter, man skal være opmærksom på. Lige præcis at synge er en rigtig stor smittespreder. Når man synger, kommer der bare rigtigt meget virus ud. Hvis en af de 10, der går rundt om juletræet, har virus uden at videt det, så kan man smitte de ni andre. Så jeg vil nok mere nynne, end jeg vil synge højt.«

Klippet er siden lagt på tv-programmets Facebook-side, hvor det har fået et væld af reaktioner. Mange er for at tage så drastiske skridt juleaften, men endnu flere er imod. En af dem var Michelle Bjørn Aagaard, der over for B.T. uddyber, hvad hun synes er galt.

Vi skal ikke holde i hånd, når vi går rundt om træet juleaften, mener Søren Brostrøm. Foto: Nils Meilvang Vis mere Vi skal ikke holde i hånd, når vi går rundt om træet juleaften, mener Søren Brostrøm. Foto: Nils Meilvang

»Vi skyder gråspurve med kanoner lige nu,« siger hun, men tilføjer også:

»Det er ikke min pointe at lege, at der ikke findes corona, for vi vil jo rigtigt gerne allesammen følge de anbefalinger – men kan anbefalinger blive så mange og så fordummede, at vi ikke lytter mere? Der er vi nok ved at være. Folks ørenlyd er ved at være opbrugt.«

Michelle Bjørn Aagaard har svært ved at se logikken i, at vi lige netop skal lade være med at synge eller holde i hånd rundt om juletræet, set i forhold til hvad der ellers kommer til at foregå i løbet af en gennemsnitlig juleaften i de danske hjem.

Har du tænkt dig at holde i hånd og synge med, når du går rundt om træet juleaften?

»Bliver hver en stol sprittet af, når den skubbes ind og ud, bliver hvert et håndtag sprittet for hver hånd, der har rørt? Skal man sidde med mundbind hele aftenen? Skal folk køre hjem, når de skal besørge, og komme tilbage? Skal man sidde med to meters afstand ved bordet? Har folk medbragt egen mad? Hvor mange skeer er der i skålen med kartofler? Må alle røre ved den samme ske? Eller er det uundgåeligt, at man vil skabe smitteflader og røre ved de samme ting i løbet af en hel aften?« spørger hun.

Hun understreger, at hun og resten af familien skam vil være bevidste om coronaen, når de i et lille selskab på syv personer fejrer juleaften om en lille måned.

»Vi kommer til at have en ske i sovseskålen, som vi deles om, men jeg er overbevist om, at der også vil være taget masser af hensyn: Der vil stå håndsprit, og vi vil vaske hænder lidt mere, end vi gjorde sidste år. Men jeg tror heller ikke, at det bliver vildere end det,« siger Michelle Bjørn Aagaard, som kommer med følgende opfordring til myndighederne:

»Det handler om en logisk formåen og om at have tillid til, hvor dumme danskerne er ude på den anden side.«

Michelle Bjørn Aagaard tager visse corona-forholdsregler juleaften. Vis mere Michelle Bjørn Aagaard tager visse corona-forholdsregler juleaften.

Alt med måde, altså. Og fra sit hjem i Rønnede på Sydsjælland mener Michelle Bjørn Aagaard videre i samme spor, at det nok ikke havde været nødvendigt fra myndighedernes side at aflyse halloween i år. Det havde været muligt i stedet at »have gjort et eller andet for at minimere kontaktfladerne«, når slikket skulle gives til børnene.

»Men jeg er da også en 'loose cannon', der inviterer til julehygge, hvor vi skal lave dekorationer og sådan noget. Det er jo ikke sådan, at folk vil være mentalt ødelagte, hvis jeg aflyste den,« siger Michelle Bjørn Aagaard.

Hvis jeg lige spiller djævlens advokat, ville du så blive mentalt ødelagt af ikke at synge eller holde hånd rundt om juletræet?

»Åhr, ville jeg det? Det spiller nok også meget ind, at jeg har en søn på fire-fem år, og lige i den aldersgruppe er julen allermest magisk. Skal han så opleve sådan en amputeret jul? Og hvad med den bedstemor, der sidder med ved sin måske sidste eller andensidste jul? Skal det så være en jul uden sang? Nej, jeg ville nok ikke gå mentalt i stykker, men der ville nok forsvinde noget fuldstændigt essentielt fra julen. Men vi skal selvfølgelig gøre det med respekt for, at der er en virus på spil. Og jeg tror egentlig på, at bedstemor bliver smittet, om vi synger eller ej – hvis der vel at mærke kommer én, der er smittet.«

B.T. har været i forbindelse med Sundhedsstyrelsen, der bekræfter, at Søren Brostrøm skam mente sine juleanbefalinger på tv alvorligt. Trods smilet.

Endnu vides det dog ikke præcist, hvordan myndighedernes generelle anbefalinger for julen bliver. Til B.T. oplyser Sundhedsstyrelsen dog videre, at de kommer senest 1. december.

»De er på vej,« lyder det.