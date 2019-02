Når Michelin i år ikke uddeles i København, er det signal om, at hele landet nu er med, siger turistdirektør.

For første gang nogensinde finder den årlige uddeling af de prestigefyldte nordiske michelinstjerner sted uden for en hovedstad.

Aarhus har i kamp med andre nordiske byer sikret sig værtskabet for et stort arrangement i både Musikhuset og på rådhuset, som byen satser på skal overgå alle tidligere prisfester.

- Det er kæmpestort for Aarhus, fordi vi så forbindes med et af de stærkeste turistbrands i verden, siger Peer H. Kristensen, direktør for VisitAarhus.

- På samme måde har vi målrettet udnyttet, at Aarhus for nogle år siden som de første uden for København fik michelinstjerner og blåstemplede, at der er toprestauranter udenfor København, siger han.

Han mener, at michelinstjernerne har påvirket gastronomien langt ud over København og Aarhus i takt med, at også restauranter i Vejle, Henne, Hørve, Præstø og Bornholm siden er kommet med på stjernehimlen.

Ifølge VisitDenmark peger 43 procent af de udenlandske turister på gode spisesteder som årsag til at vælge Danmark som rejsemål.

Aarhus har ifølge Peer H. Kristensen brugt omkring 800.000 kroner på at sikre sit kandidatur over for Michelin i konkurrence med andre, der bød på opgaven.

Anna Lund er direktør for nonprofitorganisationen Food Aarhus og for Nordens største Food Festival.

- Inspirationen fra stjernekokkene siver ned og påvirker både fødevareproducenter, og hvad danskerne selv køber ind, siger hun.

- Topkokke har jo også gjort gamle teknikker som fermentering, surdej og syltning moderne.

Hun peger på, at gastronomi ikke var et gangbart dansk ord i 1970'erne, men blev løftet op af gode kokke.

- Vi importerede dygtige franske kokke, som kom og inspirerede andre og efterspurgte kvalitetsfødevarer som Unika-ostene fra Arla, der blev udviklet alene til toprestauranter. Men nu kan de købes af almindelige forbrugere, siger hun.

Sideløbende med michelinfesten i Musikhuset er der mandag et stort arrangement på Aarhus Rådhus.

Det omfatter blandt andet et All Stars-hold af de kokke, som har været med til at forandre dansk gastronomi på få årtier.

