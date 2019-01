Normalt hjælper de andre i Klostergadecenteret i Århus. Men torsdag aften blev de frivillige i aktivitets- og kulturcenter for seniorer selv forkælet efter alle kunstens regler.

Her var de inviteret til frokost på Michelin-restauranten Frederikshøj, som diskede op med en tre-retters gourmetmenu til spotpris.

150 kroner skulle de 40 særligt indbudte gæster af med per snude - et beløb, der normalt ikke slår til på en gourmetrestaurant som Frederikshøj.

»Jeg har været offentlig ansat, så er det ikke lige det, der har været penge til at prioritere. Det er første gang, jeg er her, og det er en fantastisk oplevelse,« siger en af deltagerne, Inger Marie Lomholt, som er frivillig i køkkenet i Klostergadeenteret to gange om ugen, til Århus Stiftstidende.

Hun og de andre deltagere blev vartet op af fire tjenere, mens ni kokke arbejdede på højtryk i køkkenet.

Arrangementet var kommet i stand efter at manden bag Klostergadecenteret, Thomas Unterschlag, havde spurgt Frederikshøjs chefkok Wassim Hallal, om han ikke kunne komme forbi en dag og lave god mad til seniorerne som frivillig.

Det havde Wassim Hallal ikke tid til, men i stedet foreslog han, at de frivillige kunne komme forbi Frederikshøj i stedet.

Abildskou stod for bustransport til og fra restauranten, som busselskabet ikke ville have betaling for.

Og det skulle det vise sig, at Frederikshøj heller ikke ville.

»Jeg fik vores kuvert med pengene igen, da vi gik. Wassim sagde, vi kunne putte dem i kaffekassen,« siger Thomas Unterschlag til Århus Stiftstidende.

Menuen, der blev serveret for de 40 frivillige, bestod af pighvarsoufflé, stegte vagtler og en solbærdessert.

Restaurant Frederikshøj har siden 2015 haft en stjerne i den prestigefulde Michelin-guide.