Det er mindre end en måned siden, at Michelin-restauranten Gastromé blev erklæret konkurs. Nu lever den igen.

»Vi er lykkedes med at skabe et setup, som giver os ro på bagsmækken, og dermed kan vi se en del længere ind i fremtiden, end vi kunne i det gamle setup,« siger Søren Jakobsen.

Sammen med makkeren William Jørgensen fører han nu alligevel den anmelderroste restaurant videre. Restauranten, der ligger i Aarhus' såkaldte latinerkvarter, åbner igen 5. maj.

Det er lykkes ved hjælp af en nyt investeringsselskab, der har skudt penge i virksomheden.

»Det har været noget af en rutsjetur den seneste måned. Før påske var vi virkelig kede af det og dybt frustrerede, og i dag sidder vi med en stærk tro på fremtiden,« siger Søren Jakobsen:

»Vi er overvældet af den store opbakning, som vi fik fra gæster og samarbejdspartnere, og det fortalte os, at der skulle arbejdes på at fortsætte vores drømme med Gastromé.«

Anderledes toner lød der ellers 30. marts, hvor beskeden om konkursen kom.

»Vi må bare erkende, at med syv måneders nedlukning i de seneste 12 måneder og med stramme restriktioner, i de få måneder vi har haft åbent, så kan en restaurant som vores ikke overleve,« sagde Søren Jakobsen dengang.

Omtalen medførte dog, at flere interesserede investorer henvendte sig med et ønske om at genåbne restauranten. Og det er altså nu blevet til virkelighed.

»Vi havde ikke selv den kapital, der skulle til, men den har vi så fået tilført via en ny investering. Det betyder, at vi nu kan komme i gang igen i et nyt selskab, der hviler på et langt stærkere

økonomisk fundament,« siger Søren Jakobsen i en pressemeddelelse.

Gastromé åbnede i 2014 og fik året efter en Michelin-stjerne, og den udmærkelse har restauranten siden formået at holde fast i.

Genåbningen betyder også, at skulle der sidde kunder med gavekort til 'den gamle' Gastromé vil de stadig gælde, når den nye udgave af restauranten åbner igen.