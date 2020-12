»Folk i hendes fag er dem, der står i frontlinjen, men hun brændte bare så meget for at hjælpe. Det var også derfor, hun tog jobbet.«

Ordene kommer fra Michael Larsen. Han taler om den nu afdøde kvindelige poder fra coronatestcentret i Københavns Lufthavn. Hun var hans hustru.

Christina Larsen blev 38 år. Døde få uger efter, hun var blevet testet positiv med covid-19 i begyndelsen af november.

Den dag, hun blev testet positiv, begyndte hendes vejrtrækning at drille. Lægen udskrev medicin, men det blev ikke bedre. Om aftenen blev hun indlagt. Der var ikke noget alarmerende, konkluderede lægerne. Hun blev udskrevet.

Et par dage senere kom Christina Larsen ud fra et bad og kunne ikke trække vejret. Ambulancen kom med fuld udrykning og kørte hende til Amager Hospital. Hendes tilstand blev værre, og hun blev overflyttet til Hvidovre Hospital.

Dagen efter besøgte Michael hende. På afstand. Af sikkerhedsmæssige hensyn måtte han ikke komme ind på hendes stue. I stedet talte de i telefon.

»Hun var hunderæd. Hun stod i vinduet, og jeg kunne kigge op på hende fra parkeringspladsen. Hun stortudede.«

Om aftenen blev Christina Larsen lagt i respirator.

Et ældre billede af Michael og sønnerne, der i dag er 11 og 15 år. Foto: Privat Vis mere Et ældre billede af Michael og sønnerne, der i dag er 11 og 15 år. Foto: Privat

Her lå hun i nogle dage, før hun blev flyttet igen. Denne gang til Rigshospitalet, hvor de har en ECMO-maskine. Et apparat, der kan overtage både hjertet og lungernes funktion.

»Jeg snakkede med hende. Til hende. Jeg er af den opfattelse, at de godt kan høre én, selvom de ligger i koma. Jeg fortalte hende, at hun lige skulle sparke noget røv og komme igennem det her,« fortæller ægtemanden.

25. november omkring klokken 17 var der godt nyt. Hun var i bedring, og lægerne påtænkte snart at frakoble maskinerne.

Klokken 20.45 ringede Michael Larsens telefon. Der var noget galt, og han skulle skynde sig mod hospitalet, lød beskeden.

»Jeg gik fra lige at have fortalt ungerne herhjemme, at det gik skidegodt, og vi var alle glade, til at blive sparket fuldstændig under gulvbrædderne.«

00.11 drog Christina Larsen sit sidste suk. På hendes dødsattest står, at hun døde af coronavirus.

Overfor DR bekræftede Region Hovedstaden lørdag dødsfaldet i lufthavnen. Pernille Lohse, der er sygeplejerske og chef i Testcenter Danmark, kaldte dødsfaldet 'tragisk'.

I artiklen lyder det, at det ifølge Region Hovedstaden ikke står klart, om Christina Larsen blev smittet i forbindelse med sit arbejde eller i sin fritid.

Hendes ægtemand er ikke i tvivl. Hele familien havde levet stort set isoleret, inden smitten som en ubuden gæst meldte sig i deres hjem. Madvarer blev bestilt på nemlig.com. Fritidsaktiviteter droppet. Alle forholdsregler taget. Ingen af sønnernes klassekammerater blev konstateret smittet.

Derfor ser Michael Larsen kun én mulighed. Smitten kom fra hustruens arbejdsplads.

I kølvandet på Christina Larsens død er Arbejdstilsynet gået ind i sagen og overvejer at give Region Hovedstaden én eller flere afgørelser om brud på arbejdsmiljøloven. Det viser en ulykkesanmeldelse og kontrolrapport fra Arbejdstilsynet, som A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i, og som B.T. har set.

Af dokumenterne fremgår det, at Københavns Politi anmeldte dødsfaldet til Arbejdstilsynet 27. november – dagen efter Christina Larsens død. Dødsfaldet undersøges som en potentiel arbejdsulykke, og Arbejdstilsynet har siden besøgt testcentret.

Michael Larsen. Vis mere Michael Larsen.

Det fremgår ikke, hvilke brud Arbejdstilsynet overvejer at reagere på.

Christina Larsen er den tredje dansker under 50 år, der har mistet livet efter smitte med corona. Derudover er der 36-årige Dennis Sørensen og en anden kvinde. Ifølge SSI havde begge kvinder underliggende sygdom, der giver øget risiko for et alvorligt forløb.

Derfor burde det slet ikke have været muligt for Christina Larsen at få arbejde i et testcenter, forklarede Pernille Lohse lørdag til DR og uddybede, at regionen dog ikke har mulighed for at registrere, om deres ansøgere er i risikogruppen.

Hun tilføjede, at det ikke vides, om afdøde var klar over, at hun var i øget risiko. Det kan Michael Larsen afkræfte. Hans hustru led af mild astma, og ifølge Sundhedsstyrelsen er man ikke i øget risiko, hvis man er under 65 år og har lettere astma. Derfor vurderede ægteparret ikke, at det var et problem i forhold til jobbet.

»Der var ikke andet. Så ville jeg have vidst det. Nu har jeg jo været gift med hende i 12,5 år. Eller var gift med hende … Det har været svært at vænne sig til at sige.«

Michael Larsen taler stadig om sin kone i nutid.

»Det er stadig hårdt. Specielt, når man har to drenge. Jeg prøver at være den store og den stærke. Dermed ikke sagt, at vi ikke sidder og tuder sammen. Vi taler meget om deres mor og alle de gode ting.«

»Hendes største passion var at hjælpe. Det er det, jeg elsker hende mest for. Hun ville gøre det godt for alle, og så var det lige meget, hvordan hun selv havde det.«