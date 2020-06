Michaela Krigsager er født og opvokset i Danmark.

Hun har dansk navn.

Dansk er hendes modersmål.

»Jeg er lige så meget leverpostej som alle andre danskere,« som hun siger.

Michaela Krigsager oplever som adoptivbarn hverdagsracismen i Danmark.

Alligevel oplever hun racistiske tilråb.

»Der er meget af den her hverdagsracisme. Lige fra folk, der råber 'thai-luder' og 'Skrid hjem' til mig på gaden, til folk, der stopper mig og siger: 'Hey, jeg læser kinesisk på universitetet. Kan du ikke hjælpe mig med min opgave?',« siger Michaela Krigsager, der er cand.mag. i visuel kultur og 39 år.

Michaela Krigsager er adoptivbarn fra Sydkorea. Derfor er hun asiatisk af udseende. Hun kom hertil, da hun var et halvt år.

Da hun i går læste artiklen i B.T. om den mørke sanger Lord Siva, der efter en uoverensstemmelse med en vagt blev smidt ud af Illums Bolighus, kom hun i tanke om en lignende episode samme sted.

Den episode vender vi tilbage til.

Michaela Krigsager vil gerne fortælle om, hvordan det i øvrigt opleves at være adoptivbarn i Danmark.

Debatten om racisme raser i øjeblikket over hele kloden efter en hvid betjents drab på den sorte George Floyd i USA. Efterfølgende har der over hele verden været 'Black Lives Matter'-demonstrationer imod racisme.

'Black Lives Matter'-demonstration i København foran den amerikanske ambassade søndag den 7. juni 2020.

Racismen ligger blandt andet i mødet med andre mennesker, fortæller Michaela Krigsager. Hun oplever, at folk som det første spørger: 'Hvor kommer du i virkeligheden fra?'.

Er det ikke bare almindelig nysgerrighed?

»Altså, hvis folk var almindeligt nysgerrige, så ville de sige: 'Hvad arbejder du med?', eller 'Hvor kender du Louise fra?'. Det andet er fordomsfuldt og viser ikke oprigtig interesse,« siger hun og fortsætter:

»Jeg svarer altid, at jeg kommer fra Gilleleje«.

Hvordan adskiller det at have asiatisk udseende sig fra andre kendetegn ved folk? Danskere kan jo også skille sig ud ved eksempelvis at være overvægtige ...

»Forskellen er, at du ikke går hen til fremmede mennesker og siger: 'Gud, hvor er du fed. Har du altid været det?',« siger hun.

Hvad siger du til dem, der siger, at der ikke er racisme i Danmark?

»Det er kun hvide mænd, der kan finde på at sige det. Der er masser af racisme i Danmark. Det gør det ikke bedre, at vi kalder det hverdagsracisme,« siger hun.

Hudfarven er noget af det første, man bemærker ved en person. Ville det ikke også være underligt, hvis man slet ikke talte om de forskelle, som er så åbenlyse?

»Skillelinjen går ved, om det er konstruktivt. Jeg kan ikke se, at der er nogen gode intentioner i at sige 'thai-luder' eller 'købekælling',« siger Michaela Krigsager og tilføjer, at vi selvfølgelig godt må tale om eksempelvis integrationsproblemer med indvandrere, som er langt fra arbejdsmarkedet.

På de sociale medier har instagrammeren Anders Hemmingsen delt et billede af tre asiater, som står under skiltet ved Højbro Plads. Er det sjovt eller krænkende?

»Det er sjovt. Jeg kan godt se, at det er et morsomt sammentræf.«

Direktør Henrik Ypkendanz beklager, at Michaela Krigsager har haft en dårlig oplevelse i hans forretning Illums Bolighus.

Tilbage til episoden i Illums Bolighus på Strøget i København, som er grunden til, at Michaela Krigsager kontaktede B.T.

Her har hun oplevet, at ekspedienterne talte engelsk til hende:

»Jeg ligner jo ikke en japansk turist med alt for store kondisko og solhat på«.

Men det er jo ikke ondt ment fra ekspedientens side?

»Det er stadigvæk negativt ladet forskelsbehandling. Når man har taget fejl, skal man bare sige: 'Ups, det må du undskylde'. Det skete ikke. I stedet sagde ekspedienten, at 'vi har jo så mange kinesiske kunder'. Jeg forstår ikke, at ekspedienter ikke kan se forskel på adoptivbørn og turister,« siger hun.

Illums Boligshus' direktør, Henrik Ypkendanz, beklager Michaela Krigsagers oplevelse:

»Vi har under normale omstændigheder mange turister i Illums Bolighus. Vi tiltaler kunderne på dansk. Svarer kunderne tilbage på engelsk, skifter vi over. Vi begynder aldrig med at tale engelsk,« siger han.

Michaela Krigsager hæfter sig ved, at ekspedienten bagefter sagde, at 'vi har så mange kinesiske turister' i stedet for at beklage og sige, at det var en fejl ...

»Jeg kan godt se forskellen. Måske har der været en asiatisk kunde inden, der så har fået ekspedienten til at tro, at den næste kunde også er asiatisk. Det er så en fejl fra vores side, hvis det er det, der er sket,« siger Henrik Ypkendanz.