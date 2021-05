Arbejde, spise, sove. Gentag. Sådan en hverdag kan mange formentlig genkende.

Men det kan 37-årige Michael Olsen fra Assens ikke længere. For ham blev coronakrisen nemlig skubbet til et helt nyt liv. En historie, han første gang delte med Fyens.dk.

Mellem 01 og 03 ringede vækkeuret hver nat til en arbejdsdag på 10-12 timer. Som lastbilchauffør var det forholdene, som Michael måtte arbejde med.

For at få nogle timer på øjet gik han derfor i seng ved 19-tiden hver aften.

»Jeg så kun familien, når vi spiste aftensmad. Ellers havde jeg ikke noget tid sammen med dem i hverdagen,« fortæller Michael, der har en datter på ni, en bonussøn på ti og to bonusdøtre på henholdsvis 12 og 17 år.

»Jeg så kun familien, når vi spiste aftensmad. Ellers havde jeg ikke noget tid sammen med dem i hverdagen,« fortæller Michael, der har en datter på ni, en bonussøn på ti og to bonusdøtre på henholdsvis 12 og 17 år.

Men så ramte coronaen. Pandemien, der faktisk også har bragt noget godt med sig.

I hvert fald for Michael, der blev hjemsendt. Det var nemlig her, at han for første gang mærkede, hvad der egentlig betyder noget for ham.

»Jeg fandt ud af, at jeg ikke længere ville være lastbilchauffør. At jeg vil være sammen med familien i stedet. Jeg kunne mærke, at jeg fik det bedre med mig selv ved at være mere hjemme,« fortæller han.

De lange arbejdsdage foran rattet, som begyndte midt om natten, skulle være fortid. Michael kontaktede derfor sin fagforening og kastede sig ud i en ret grænseoverskridende beslutning.

»Jeg lavede en videoansøgning i håbet om at blive optaget på en bootcamp, hvor man i sidste ende kunne få en elevplads hos busselskabet Tidebus,« siger Michael.

En proces, han aldrig havde turet kaste sig ud i, hvis coronakrisen ikke have eksisteret.

For det er ikke kun søvn, han nu har fået mere af – efter det nu er slut med de 10-12 timers lange arbejdsdage, der begyndte før solopgang.

»I tiden, jeg gik hjemme, begyndte jeg at få mere selvtillid. At slappe af og hvile i mig selv. Og ja, faktisk blive mere livsglad,« fortæller han.

»I tiden, jeg gik hjemme, begyndte jeg at få mere selvtillid. At slappe af og hvile i mig selv. Og ja, faktisk blive mere livsglad,« fortæller han.

En livsglæde, som Michaels kæreste, Alice Pedersen, også mærker.

»Jeg har fået en kæreste med meget mere overskud. Førhen orkede han ikke at lave planer, fordi han var så træt, men det gør han nu,« fortæller Alice.

Michael er startet praktik hos Tidebus i Assens og har nu fået en ny interesse, som han nyder at bruge tid på. Nemlig sin have.

»Vi har fået drivhus og dyrker grøntsager i haven. Så jeg er begyndt at spise flere grøntsager,« fortæller han.

Derudover glæder han sig til, at han nu får tid til at opleve med sine børn:

»Jeg ser frem til at kunne se mine børn spille fodbold, svømme og dyrke gymnastisk. Til at blive en større del af deres liv,« fortæller Michael.