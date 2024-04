En lille pige er kommet til skade, politiet har advaret forældre, og flere borgere ryster på hovedet.

Det er situationen i Billund-området lige nu, efter der i de seneste dage er blevet fundet hjemmelavede syrebomber.

Nogle er sågar blevet fundet på en legeplads på Plougslundvej, hvor den lille pige kom til skade.

B.T. har talt med Michael Merstrand Pedersen, som selv har fundet syrebomber i området, hvor han også bor.

»Det er ikke særlig smart, og så kan det jo være farligt. Det kan sprænge i hånden, og du kan blive blind, hvis det kommer i øjnene.«

»Så jeg synes, det er en mærkelig form for underholdning. Men jeg tror ikke, at dem, der leger med dem, er klar over konsekvenserne.«

Sydøstjyllands Politi har tirsdag netop udsendt en pressemeddelelse om sagen.

I pressemeddelelsen oplyses det, at man på det seneste har haft flere tilfælde af hjemmelavede syrebomber i Billund-området – og man formoder, at det med al sandsynlighed var væsken fra en sådan syrebombe, som den føromtalte toårige pige kom i kontakt med lørdag eftermiddag. Hun er kommet lettere til skade.

Politiet anser hændelsen for at være alvorlig, selvom man ikke formoder, at der var tale om en handling, hvor formålet var bevidst at skade pigen eller andre.

Derimod formoder politiet, at formålet alene har været, at det skulle »skabe et højt brag«.

»Tal med jeres børn om farerne ved syrebomber,« lyder budskabet blandt andet i pressemeddelelsen.

Synet af syrebomberne fik da også Michael Merstrand Pedersen til tasterne.

Ifølge politiet har formålet med syrebomberne været at skabe høje brag. Foto: Privatfoto. Vis mere Ifølge politiet har formålet med syrebomberne været at skabe høje brag. Foto: Privatfoto.

I et opslag i en lokal Facebook-gruppe har han været ude og advare mod syrebomberne.

»Det er ikke for at pege fingre eller køre en hetz mod nogen. Det er vigtigt for mig at understrege.«

»Jeg synes bare, det er vigtigt, folk tænker sig om. Og at det er vigtigt at snakke om, børn og forældre.«

I forbindelse med hændelsen på legepladsen er to drenge blevet set løbe fra stedet.

Politiet ved ikke, om de har noget med den toåriges pige tilskadekomst at gøre – men man vil alligevel gerne have fat i dem.

Hvis man ved noget, kan man kontakte politiet på telefon 114 – og ellers læse mere om sagen her.