Michael Pedersen har et værksted i Aabenraa, hvor han lakerer biler.

I mere end et år har han forsøgt at få to stillinger besat, for han har masser af kunder, der skal have fikset deres biler.

Men hidtil forgæves.

»Det er ikke lykkedes. Vi har søgt gennem jobcentret, og vi har prøvet at få arbejdskraft gennem et tysk jobcenter. Men forgæves,« siger 55-årige Michael Pedersen, der har haft sit autolakeringsværksted M.P. Autolakering i 30 år.

Siden januar har der været tre personer i praktik i virksomheden. Men de har ifølge Michael Pedersen ikke haft kompetencerne eller viljen.

»Problemet er, at der mangler faglært arbejdskraft, og så får vi nogle ledige, som ikke har kompetencerne. Og med de tre her var der ikke andet end problemer. For eksempel var der en kvinde, som mente, at hun ikke kunne få et arbejde til at passe ind i sit familieliv, og så dur det ikke,« siger Michael Pedersen.

Michael Pedersens udfordringer er et øjebliksbillede på en statistik, som viser, at danske virksomheder får svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Ifølge de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet er antallet af såkaldte 'forgæves rekrutteringer' stigende.

I december 2018 var antallet af forgæves rekrutteringer på 66.700. I februar 2019 var det på 70.300. Det er en stigning på 5,4 procent.

Michael Pedersen, direktør i M.P. Autolakering, har i mere end et år forgæves forsøgt at få besat to stillinger.

Og jobcentrenes indsats er omdiskuteret. Mandag langede lektor ved Aarhus Universitet Lars Skipper her i B.T. ud efter jobcentrene for at være ineffektive og dyre.

Samtidig kunne Cepos i et notat for nylig konkludere, at det koster mellem 400.000 og 500.000 for hver ledig, der kommer i job. I alt 13,5 milliarder kroner postede det offentlige i beskæftigelsesindustrien i 2018. Effekten af den dyre indsats er ifølge Cepos 'tvivlsom'.

M.P. Autolakering er med sine fire ansatte en af de mange tusinde små- og mellemstore virksomheder i Danmark, som sikrer skatteindtægter til den velfærd, som politikerne lige nu kappes om at love danskerne.

»Det betyder helt konkret, at der er ordrer, som jeg må sige nej til. Og det er da ærgerligt, når nu kunderne er der, og vi ville kunne ansætte ekstra medarbejdere, som kunne betale skat og tjene penge til sig selv,« siger Michael Pedersen.

Jobcentrene kritiseres for at at være ineffektive og dyre.

M.P. Autolakering ligger i Aabenraa Kommune, der hvert halve år udarbejder et såkaldt virksomhedsbarometer.

Her angiver 30 procent af de lokale virksomheder, at de har udfordringer i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Og selvom tallet er faldende, så er det ifølge kommunen 'fortsat relativt højt'.

Henrik Kærgaard, der er jobcenterchef i Aabenraa Kommune, mener dog, at indsatsen overordnet er succesfuld, hvilket den lave ledighed dokumenterer.

»Jeg kan ikke svare på, hvorfor tre personer er stoppet efter kort tid i firmaet. Men hvis han kun vil have faglært arbejdskraft, så kan vi ikke skaffe den, hvis ikke der er nogen ledige med kompetencerne. Så må vi sende ufaglært arbejdskraft.«

Men er det så ikke jeres job at opkvalificere de ledige til de job, der er?

»Opkvalificeringen foregår hovedsageligt hos arbejdsgiveren. Og i det her tilfælde har der været en reel interesse fra de ledige i at komme i job. Men når de ledige og arbejdsgiveren mødes i dagligdagen, skal det fungere, og det har det så ikke gjort her.«