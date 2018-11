Michael Bublés koncertbilletter i Royal Arena blev revet væk. Han tilføjer nu en ekstra koncert dagen efter.

Den canadiske crooner Michael Bublé spiller i Royal Arena 26. og 27. oktober næste år.

Den firedobbelte grammy-vinder havde egentlig kun planlagt én koncert i Danmark 26. oktober, men billetterne blev revet væk, og derfor har han nu tilføjet en ekstra koncert dagen efter.

43-årige Bublé tager på koncertturné i forbindelse med sit nye album "Love", som han udgav 16. november.

Det er det første album fra canadieren siden 2016, hvor han udgav "Nobody but Me".

"Love" er produceret af stjerneproduceren David Foster, der ud af 47 grammy-nomineringer har vundet 16 af dem. Popfænomenet Charlie Puth har været med til at skrive nummeret "Love You Anymore" på det nye album.

Albummet handler om hans genfundne kærlighed til musikken. Han har i de seneste år angiveligt overvejet at stoppe musikkarrieren, da sønnen Noah blev diagnosticeret med kræft i 2016.

Sangeren holdt efterfølgende en pause på to år, hvor han koncentrerede sig om sin nu femårige søn.

Sønnen har det i dag godt, og derfor drager Bublé afsted på endnu en turné.

Bublé har tidligere i karrieren været på fem udsolgte verdensturnéer og solgt over 60 millioner plader.

Han er især kendt for sin silkebløde stemme over en blanding af jazz og pop.

Billetsalget til ekstrakoncerten er startet.

/ritzau/