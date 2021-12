Mere end 7000 lys funkler op i byens gader, når Michael Klessner kører igennem med sin vilde julebil.

Den er udstyret med intet mindre end tre kilometers ledning, en trailer som kane, en snekanon og en julemand.

Michael Klessner er automekaniker, men til jul forvandler han sig til føreren af en ikonisk julebil. En Volkswagen Lupo, som han kalder julelupoen.

»Jeg købte egentlig bare julelupoen for at lave spas og løjer. Jeg kan godt lide at gejle biler. Bagefter købte jeg en trailer og lavede den om til en kane. Så har det bare taget fart derfra,« siger han.

Michael Klessner foran julelupoen. Vis mere Michael Klessner foran julelupoen.

Ud over at skabe glæde på gader og stræder, hvor han kommer forbi, besøger han også særligt udsatte borgere.

Han kører forbi hospice, børneafdelingen på Skejby, bosteder og til de hjemløse i Aarhus, hvor han deler soveposer ud.

»Mange har ikke råd til at holde jul. Det har gjort et stort indtryk på vores familie. Vi kan sætte os ind i vores varme bil og køre hjem og spise flæskesteg. De sidder stadig på bænken i kulden,« siger Michael Klessner.

Julelupoen er pyntet fra ende til anden. Vis mere Julelupoen er pyntet fra ende til anden.

Og det er egentlig, hvad det handler om for Michael Klessner - at gøre noget godt for andre.

»Jeg var forbi et bosted, hvor jeg mødte en udviklingshæmmet. Han havde intet filter, og der ser man virkelig reaktionen. Selvom han var 40-50 år, var det som en lille dreng, der så noget helt vildt stort. Det gjorde virkelig indtryk,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil bare gerne gøre andre mennesker glade. Der er nogle, der har det virkelig svært. For eksempel på børneafdelingen, som jeg besøgte i dag. Det bedste er at se deres reaktioner.«

Der er meget, man kan bruge sin tid på i julemånederne, men Michael Klessner har valgt, at det er julelupoen, han vil bruge det hele på.

»Jeg kører ud med den til nogen hver dage. Nogle gange flere gange om dagen. Så al min fritid går med det,« siger han.

Julebilen kører igennem Aarhus, hvor mange er mødt op for at se den. Vis mere Julebilen kører igennem Aarhus, hvor mange er mødt op for at se den.

Men tiden betyder ikke noget.

»Selvom turen rundt kan være lang, så føles hjemturen som 10 minutter. Jeg er helt høj på indtryk fra dem, jeg har besøgt med julelupoen. Det er svært at beskrive, det er noget, man skal prøve,« siger Michael Plessner.

Og det er ikke kun dem, han besøger, han glæder. Besøgene er også noget særligt for ham selv.

»Det betyder meget. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det at se glæden i andres øjne. Det er sådan en lille ting, jeg kommer med, men det gør så stor en forskel for dem,« afslutter han.