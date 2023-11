Før erhvervskvinde Mia Wagner blev ligestillingsminister var hun hardcore tilhænger af kønskvoter i erhvervslivets topledelser og bestyrelser.

Hun har for eksempel fortalt, hvordan hun sidste år sad derhjemme og råbte ad sin computer, da den daværende S-regering fremlagde en ligestillingspolitik, hvor partiet afviste at indføre kønskvoter:

»Jeg blev så vred,« sagde hun i podcasten 'Succeskriteriet' og slog fast, at det i hendes øjne havde vist sig umuligt at opnå ligestilling i erhvervslivets top ad frivillighedens vej:

»Det er nødvendigt med kvoter,« sagde hun dengang.

Nu har hun så sagt ja til at blive ligestillingsminister for Venstre, hvor netop kønskvoter et no-go.

Mia Wagners nye parti Venstre ønsker ikke at »tvinge resultatlighed igennem«, og derfor er kønskvoter »ikke den rette vej at gå«, som der står i Venstres ligestillingspolitik.

Og den linje – altså modstanden mod kønskvoter – bakker Mia Wagner op om trods tidligere flammetaler om det modsatte. Sådan lød det fra hende i et kort interview efter hendes udnævnelse som ny ligestillingsminister torsdag eftermiddag:

»Jeg bakker selvfølgelig op om Venstrepolitikken,« sagde hun.

Spørgsmålet er, hvad den gamle Mia Wagner ville have råbt ad computeren, hvis hun havde set en ligestillingsminister sige sådan, som hun nu selv gør.

Hvad ville du dengang have råbt, hvis du så det her interview?

»Jeg ville have råbt godt gået,« svarer den nye Minister-mia og går.

De seneste tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at cirka hver femte bestyrelsespost i erhvervslivets top sidste år var besat af en kvinde.

Det er en lille fremgang på 1,5 procentpoint i forhold til året før.

Du kan se interviewet med Mia Wagner i videoen i toppen af artiklen.