Det hele vendte sig i Mia Hjort Hansens mave, da de råbte hendes navn op den aften.

»Folk gik helt amok. Det var surrealistisk og vanvittigt, jeg forstår det næsten stadig ikke.«

Hun blev kåret som årets bedste danske bartender ved den årlige prisuddeling Bartenders Choice Awards i Stockholm – med bare et par års erfaring fra den eksklusive cocktailbar Gedulgt i Aarhus.

Som den eneste kvinde var hun nomineret side om side med fire andre danske bartendere. Men det var hende, der løb med titlen og statuetten. Som den første danske kvinde nogensinde.

»Det er en kæmpe cadou, fordi juryen består af folk fra branchen. Jeg havde slet ikke forventet at blive nomineret overhovedet,« siger hun til B.T.

I en alder af 29 år sidder hun i dag på posten som barchef hos cocktailbaren Gedulgt i Fredensgade. Forfremmelsen fik hun efter bare to år i baren, som var hendes første rigtige bartenderjob i 2018.

Da hun var yngre, var hun sikker på, at hun enten ville ende i militæret eller i restaurationsbranchen. Så blev hun tjener, og senere videreuddannede hun sig på en bartenderskole i Las Vegas.

Resten er historie, fristes man til at sige.

»Med bartenderbriller på er det ikke ret lang tid. Nogle andre nominerede har været bartendere i 10-15 år. Jeg er sindssygt taknemmelig, men jeg er ikke så god til at være i centrum,« griner hun.

Men at hun er kvinde i et mandefag, er ikke noget, hun tænker meget over. Selvom hun mener, der har manglet flere som hende i branchen.

»Man har slet ikke set nogle kvindelige bartendere og set det som en mulighed. Det er heldigvis begyndt at komme nu.«

»Jeg vil helst vurderes for mit arbejde uanset køn, og sådan har det været alle de steder, jeg har arbejdet. Måske har jeg bare været megaheldig,« slår hun fast.

Hos Gedulgt er de nogle aftener flere kvinder end mænd på arbejde, men det er langt fra normalen i branchen, der er domineret af mandlige bartendere, fortæller hun.

»Bevares, jeg har også oplevet, at nogle siger: 'Årh, er det kun kvinder, der står i baren.' Men jeg tænker ikke så meget over det. Jeg lader bare være med at sige noget.«

Det er ikke første gang, hun prøver kræfter med et arbejde i en mandsdomineret branche. I en periode arbejdede hun i Australien, hvor hun drev kvæg med andre mænd. Hun følte sommetider, at hun repræsenterede alle kvinder i hele verden og måtte vise, hvor seje de er.

Og det er samme følelse, hun nu har som Danmarks bedste bartender. Hun føler sig som en rollemodel.

»Andre kvinder har ikke haft nogen at spejle sig i. Forhåbentligt kommer der flere til nu.«

Én ting er sikkert – hun elsker sit arbejde, energien og presset, når der er travlt.

Og så elsker hun at nørde med ting. Som tjener lærer man lidt om mange ting, fortæller hun. Men hun ville gerne gå mere i dybden. Det får hun lov til som bartender på Gedulgt.

Baren er kendt som 'den hemmelige' cocktailbar, der er gemt væk i en baggård. Inde i de eksklusive rammer serverer de blandt andet drinks i et miniaturebadekar med løvefødder overdækket med rosenblade.

»Vi giver gæsterne en helt anden oplevelse og følelse. Man bliver udfordret smagsmæssigt, ligesom når man tager på en god restaurant.«

Og så skal man altså ikke gå op i baren og vifte med dankortet for at få bartenderens opmærksomhed.

»Der er mange andre steder, man kan gå hen for at bumpe ind i folk,« lyder det fra barchefen.

Hvad der skal ske i fremtiden, ved hun ikke. Men hun kommer altid til at være i den her branche.

»Det kan være, der kommer nogle muligheder på et tidspunkt. Men lige nu er jeg glad, hvor jeg er.«

Prisuddelingen Bartenders Choice Awards i Stockholm fandt sted 24. marts i år.