Mia Nilsson blev hurtigt mistænksom, efter hun havde bestilt en kam til sin mor hos kendis-frisøren Dennis Knudsen.

Pengene blev nemlig trukket blot et par minutter efter, ordren blev placeret i webshoppen 2. oktober - og før butikken kan have haft mulighed for at pakke den.

»Allerede der blev jeg lidt mistænksom, og alarmklokkerne begyndte at ringe, for det kan jo ikke lade sig gøre, og pengene blev trukket med det samme,« siger Mia Nilsson til B.T.

Mistanken skulle vise sig at holde stik.

For selvom Mia Nilsson efter et par timer fik en mail om, at kammen var blevet afsendt fra webshoppen, så har hun i dag - 19. oktober - ikke modtaget den, og det har vist sig helt umuligt at komme i kontakt med Dennis Knudsen.

Det samme har flere andre oplevet.

På Trustpilot boomer det med dårlige anmeldelser fra det seneste halve år, hvor folk ikke har modtaget deres varer. Der er især tale om en kam, hvor ordren i alt koster 110 kroner.

En af dem er Denise Kjær, som også ville købe en kam.

Denise Kjær købte en kam på Dennis Knudsens webshop tilbage i maj, men har aldrig modtaget noget. Foto: Privat foto Vis mere Denise Kjær købte en kam på Dennis Knudsens webshop tilbage i maj, men har aldrig modtaget noget. Foto: Privat foto

Også hun har opgivet at få sine varer, efter hun har kontaktet Dennis Knudsen på mail omkring 10 gange og over telefon, Facebook og på Instagram. Det handler ikke om det lave beløb - det er både hun og Mia Nilsson ligeglade med - det handler om princippet.

»Jeg har intet hørt og kan ikke gå til forbrugerklagenævnet, fordi beløbet er så lavt. Så nu har jeg givet op,« siger Denise Kjær til B.T.

Netop kammen er det store problem, siger Dennis Knudsen.

Den har nemlig været udsolgt i et godt stykke tid - nogenlunde lige så lang tid, som Dennis Knudsen har arbejdet på at relancere sin hjemmeside.

Dennis Knudsen Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Dennis Knudsen Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

»Det er virkelig beklageligt,« siger Dennis Knudsen til B.T. og fortsætter:

»Jeg er ved at få en ny webshop, hvor det er nogle nye udbydere, og det har givet nogle komplikationer. Men den burde være oppe at køre i løbet af tre uger, og kammen kommer på lager her midt i oktober.«

Ifølge Dennis Knudsen har problemerne stået på i tre-fire måneder, men på Trustpilot er der anmeldelser helt tilbage fra marts, hvor folk klager over, de ikke har modtaget deres varer.

»Folk skal selvfølgelig have deres penge igen, og jeg prøver at refundere, men det er svært for mig at ekspedere manuelt, for det er et firma, der sender varerne for mig,« forklarer han.

Han lover dog, at han vil rette op på problemet og opfordrer kunder til at sende ham en mail.

Flere af dem har skrevet til dig på mail, over Facebook og Instagram, men har endnu ikke hørt noget. Kan de forvente svar denne gang?

»Ja, de skal bare skrive en mail til mig, så kan jeg sende dem pengene på MobilePay.«

Mia Nilsson er dog skuffet.

»Jeg synes, det største problem er, at man stoler på brandet. Jeg havde slet ikke overvejet at tjekke Trustpilot først, for det var jo Dennis Knudsen, og så må det vel være i orden. Men det var det så ikke,« siger hun.