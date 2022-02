Stop vold mod kvinder.

Sådan lød det overordnede budskab, da der på baggrund af den uhyggelige Mia-sag blev inviteret til solidaritetsmarch i Nordjyllands største by torsdag aften.

»Foreningen Center for Magtanalyse og Amnesty International inviterer borgere i Aalborg til at mødes i denne svære tid efter et meningsløst drab på en kvinde, der boede i vores by,« skrev de to foreninger i invitationen på Facebook.

Omkring 200 deltagere var en del af marchen, der 17.30 startede på Gabels Torv – og vandrede gennem byen en god times tid.

Mirela Demo, som er koordinator hos Amnesty International Aalborg, deltog også. Ifølge hende skal marchen sætte fokus på det, som hun kalder et 'strukturelt' problem i vores samfund:

»Når kvinder bliver myrdet, så er det ofte af en mand. Og de bliver ofte dræbt, fordi de er kvinder. Når mænd bliver dræbt, er det tit banderelateret. Det handler ikke i samme grad om, at de er mænd,« siger hun.

I samme lejr befinder Anna Vigsø, der er frivillig hos Center for Magtanalyse. Hun deltog også i marchen med et klart budskab:

»Vi bliver nødt til at snakke om den vold, der finder sted mod kvinder. Det håber jeg, vi kan få flere til. Volden skal aftabuiseres, og der skal politisk fokus på, hvordan man stopper den,« siger hun.

»Byen (Aalborg, red.) bør være et trygt sted for alle hele natten igennem,« fortæller Mirela Demo.

Netop et tryggere natteliv er målet med det samarbejde, som Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi tidligere på ugen tog det første spadestik til. Et samarbejde, som de har ønsket input til fra alle, der måtte ligge inde med gode ideer.