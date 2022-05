Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man plejer at sige, at noget uventet kan komme 'som et lyn fra en klar himmel'.

Men for 38-årige Mia Rietzkes – og en lang række andre danskeres – vedkommende burde ordsproget omskrives, så det i stedet lød:

'Som en fugl fra en klar himmel.'

Søndag traver Mia nemlig rundt med sin hund på Assistens Kirkegård i København, som hun så ofte gør, da hun pludselig hører en høj lyd.

Mia kigger op og ser hurtigt to krager, der skræpper højt, men vælger alligevel at gå forbi fuglene.

Hun når dog kun at komme et par meter forbi kragerne, før en af dem – nærmest som en jetjager – dykker ned mod hendes hund.

Hunden bliver heldigvis ikke ramt, men Mia forstår situationens alvor og får sagt til sin firbenede ven, at det altså er tid til at komme væk.

Men så kommer det første hak.

»Jeg mærker et ordentligt slag i hovedet og bukker automatisk hovedet frem. Jeg bliver forvirret og tror nok i første omgang, at der er tale om en fejl,« fortæller Mia Rietzke til B.T.

Den 38-årige kvinde når dog kun ét eller to skridt mere, før hun får endnu et hårdt slag i baghovedet.

Mia vender sig nu om og står ansigt til ansigt med den aggressive krage.

Den har sat sig på en gravsten og nedstirrer Mia, som uden held fagter med armene, før hun sætter i løb væk fra gerningsstedet.

»Det gjorde skide ondt, og mit hoved dunkede. Heldigvis fik jeg sagt til en anden, der kom gående mod mig, at hun skulle gå en anden vej,« fortæller Mia Rietzke.

Mia kom helskindet fra krageangrebet, men fik sig en lille flænge i baghovedet og har umiddelbart tænkt sig at tage en anden tur rundt på kirkegården, når hun den kommende tid skal lufte sin hund.

Har du oplevet at blive angrebet af en krage eller anden fugl? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Hun er dog bestemt ikke den eneste, der de seneste uger er blevet ufrivillig statist i noget, som mest af alt minder om en scene fra Hitchcocks 'Fuglene'.

På Facebook kan man nemlig i en række københavnske lokalgrupper se utallige borgere beskrive, hvordan de har haft ubehagelige møder med især krager, og én af dem er Marianne Obed Madsen.

Marianne Obed Madsen. Vis mere Marianne Obed Madsen.

For en uge siden blev hun offer for det, der må betegnes som et flot, strategisk udført krageangreb.

Her kommer Marianne nemlig gående ud af sin opgang på Amager, da hun ser en lille forpjusket fugleunge, der trisser forbi tæt på døren.

Marianne går hen til sin motorcykel, men da hun skal tilbage for at hente noget i sin lejlighed, mærker hun pludselig det første slag i baghovedet.

Og så går det ellers hurtigt.

Fugleungens forældre angriber nemlig skiftevis bag ved og foran Marianne, så hun ikke kan nå at orientere sig eller afværge de skarpe kløer.

»Det var et flot, koordineret angreb. De er ret kloge, så de når at angribe mig seks gange og gør det faktisk også, da jeg får min motorcykelhjelm på,« fortæller Marianne Obed Madsen.

Kragerne har kradset Mariannes hovedbund med deres kløer, og efter angrebet har hun flere buler i hovedet.

Marianne finder også en smule blod ved et af de mange sår, så for en sikkerheds skyld tager hun en tur på skadestuen for at få en stivkrampevaccination.

»Det var ret ubehageligt, og man får et chok, men selvfølgelig bebrejder jeg ikke fuglene. De beskytter jo bare deres unge,« siger Marianne.

Sådan ser et skilt ud, der er sat op på Bille Brahes Vej på Frederiksberg. Vis mere Sådan ser et skilt ud, der er sat op på Bille Brahes Vej på Frederiksberg.

Og det er netop det samme svar, som B.T. får, da vi spørger vildtkonsulent i Naturstyrelsen Sven Norup, hvorfor så mange danskere lige nu bliver angrebet af fugle.

»Det er ikke overraskende, at du ringer. Jeg har stort set dagligt samtaler med borgere, der er blevet skræmt fra vid og sans, men der er en naturlig forklaring,« siger Sven Norup og fortsætter:

»Det er nu, ungerne er så store, at de forlader reden, og så er der en tid, hvor de ikke kan flyve, men befinder sig ved jorden. Og når vi mennesker så kommer gående tæt på ungen, ser forældrene os som et rovdyr og vil beskytte deres barn.«

Han fortæller også, at fugleangrebene naturligt hænder oftere i eksempelvis København, da mange fugle har slået sig ned i parker eller på kirkegårdene, hvor pladsen er trang.

Ude på landet vil der for ungen være langt mere plads at boltre sig på.

Sven Norup understreger dog, at angrebene snart vil stoppe, men at han har to råd til dem, der skulle være bange for at møde en aggressiv fugl.

»Først og fremmest kan man se sig omkring og lade være med at gå en vej, hvor man har oplevet en aggressiv fugl eller ved, at der er en. Alternativt kan det hjælpe at have en paraply med sig, som man kan slå ud, hvis kragerne kaster sig over en,« siger vildtkonsulenten.