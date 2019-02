18-årige Mia Frandsen har fået en undskyldning fra Føtex, efter hun midt i februar blev fyret og bortvist fra kædens butik i Ebeltoft for at tage en bid af en kanelsnegl.

Mandag var den tidligere bagerjomfru til møde med HR-chefen i Føtex, Lars Rønnow.

Her fik hun en undskyldning.

Det oplyser Mia Frandsen i en SMS til B.T.

Mia Frandsen blev fyret fra Føtex, fordi hun tog en bid af en kanelsnegl. Foto: Mia Frandsen Vis mere Mia Frandsen blev fyret fra Føtex, fordi hun tog en bid af en kanelsnegl. Foto: Mia Frandsen

Hun skriver desuden, at hun udover undskyldningen blev tilbudt genansættelse, som hun takkede nej til.

Ydermere blev hendes bortvisning lavet om til en 'almindelig fyring'.

B.T. har været i kontakt med Føtex, der bekræfter Mia Frandsens udlægning af mødet.

De har dog ingen uddybende kommentar til sagen.

Sagen om Mia Frandsens fyring startede den 14. februar, da hun blev kaldt ind på kontoret af sin chef i Føtex Ebeltoft og konfronteret med videooptagelser af, at hun tog en bid af en kanelsnegl.

Mia Frandsen forklarede, at hun under oplæring havde fået af vide, at det var tilladt at spise ødelagt bagværk, men den købte hendes chef ikke, og Mia blev afskediget med beskeden om, at hun er bandlyst fra Salling Groups butikker.

'Vi har nogle ret enkle og klare regler, som alle vores medarbejdere selvfølgelig skal efterleve. Gør man ikke det, er vi desværre også nødt til at standse samarbejdet. Særligt hvis en medarbejder erkender, at denne har overtrådt reglerne, som det er tilfældet her,' skrev HR-chefen i Føtex, Lars Rønnow, dengang i en SMS til B.T.

Fyringen gav anledning til voldsom debat og flere artikler i landsdækkende medier.