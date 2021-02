MGP skal være et rum, hvor børn kan lægge tanker om dårligt vejr og lektier fra sig, fortæller vært.

- Vi har været meget fokuserede på at skabe en god og sjov aften, med ligeså god stemning, som der plejer at være - på trods af omstændighederne.

Sådan siger ledende redaktionschef i DR Børn og unge tv Signe Aggerholm om årets Børne Melodi Grand Prix, også kaldet MGP.

Corona har gjort, at showet, der løber over skærmen lørdag aften, ikke bliver helt, som det plejer.

De otte finalister kommer for første gang i showets historie til at optræde for en næsten tom sal.

Til gengæld har holdet bag showet sørget for, at der alligevel bliver sat en god stemning. Blandt andet bliver der i studiet opsat en virtuel væg, hvor klip fra MGP-stemningen i stuerne rundt om i landet bliver vist.

Deltagerne hepper som altid på hinanden under optrædener. Derudover har DR indsat reaktionsknapper, som kan udløse et heppekor meget højere, end deltagerne vil kunne skabe.

- Og så er der alle de popcorn, deltagerne kan spise, siger Signe Aggerholm.

Anna Lin, som lørdag får sin debut som vært i MGP-studiet, vil også gøre sit for at sprede glæde.

Hun mener, at MGP er magisk alle år, men at lige i år har showet en særlig vigtig opgave med at sprede glæde.

- MGP skal underholde, skabe glæde og være et rum, hvor man ikke behøver at tænke over lektier, dårligt vejr og trælse søskende, siger hun.

Anna Lin er imponeret over det musikalske niveau.

- Sangene er så gode, de kører på repeat herhjemme. De er så forskellige, der er så mange temaer, siger hun.

Det er Emilie Søgaard Bøge, der stiller op med sangen "Ikke som de andre piger", helt enig i.

- De andres sange er så gode, der er så mange budskaber, siger hun.

Brødrene Holger og Asger Flensborg Revsbech deltager som gruppen "SuperBrothers" med sangen "Vi vil ha lov".

Holger er otte år og først lige blevet gammel nok til at deltage, mens Asger på ti har forsøgt at komme med tre gange før. Han er glad for, at han nu kan stille op med sin bror.

- Det er en stor drøm, der går i opfyldelse, siger Asger.

De tre deltagere er enige om, at det har været træls med alle restriktionerne, men de synes, at DR har været gode til at minde dem om at holde afstand og spritte af.

- Helt uden at være sure og skælde ud, siger Emilie.

/ritzau/