Det gamle fasaneri og embedsbolig Fasangården i Frederiksberg Have står nu klar efter tre år med restaurering.

Slots- og Kulturstyrelsen, som har stået for ombygningen, kan nu afsløre, hvem, der skal drive stedet videre som spisested.

Valget er faldet på Meyers, som har mere end 25 års erfaring med at drive restauranter og catering ud af huset, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fasangården vil fungere som et traktørsted, som oftest er kendetegnet ved en mindre restaurant, som ofte ligger ved et udflugtssted.

»Det er fuldstændig fantastisk, at vi nu får mulighed for at åbne et traktørsted i en af de haver, jeg elsker allermest. Vi glæder os til at skabe et kulturmiljø i fuldstændigt enestående, grønne og kulturelle rammer med fællesspisning, torvedage og dyrkning af urter og grøntsager,« siger Claus Meyer, som er grundlægger af Meyers, i pressemeddelelsen.

Meyers samarbejder i forvejen om restaurantdrift med toneangivende, danske kulturinstitutioner som Det Kongelige Teater, Det Danske Filminstitut og Folketinget.

Meyers ønsker foruden restauranten at drive et lille boutiquehotel med et par værelser i Fasangården.

Men det kræver en tilladelse, som Slots- og Kulturstyrelsen er ved at indhente på vegne af Meyers.

Meyers overtog forpagtningen af Fasangården den 1. maj 2020.

Restaurationen af Fasangården er et projekt, som oprindeligt var sat til at koste 21,6 millioner kroner.

Men på grund af fund af yderligere nødvendige forbedringer såsom fugt i konstruktionen og utætheder i taget samt svamp i staldbygningerne, så endte det med at blive 7,8 millioner kroner dyrere.

Fasangården blev opført i 1682 som kongens fasaneri.