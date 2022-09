Lyt til artiklen

»Min søn var i klassen fem minutter ad gangen, og så lod lærerne ham ellers bare gå ud i skolegården alene.«

Det er en frustreret mor, B.T. har i røret.

Fra 0. til 3. klasse modtog Mette Lykke Mildes tiårige søn med særlige behov stort set ikke undervisning i den folkeskole, han gik i, fortæller moren:

»De syntes, det var fint, at han trak sig og tullede rundt for sig selv. For så var der ro på ham. Hvordan kan de give op på et barn på den måde?«

Lige siden dagplejen havde forældrene forgæves forsøgt at få en professionel til kigge nærmere på deres søn, fordi de kunne mærke, at han var anderledes og havde det svært, siger Mette Lykke Milde:

»Der blev i stedet igangsat alt muligt med vejledning til familie og forældre, for som de sagde, var det ‘ikke barnet men omgivelserne, der var noget galt med.’«

I 2018 begyndte sønnen på en almindelig folkeskole, Stjærskolen i Skanderborg, der løbende foretog to Pædagogisk Psykologiske Vurderinger (PPV – vurdering af et barns behov for en mere omfattende indsats med henblik på at forebygge eller undgå mistrivsel enten fagligt eller socialt.)

Her fandt man, at drengen havde ‘adhd-lignende symptomer’.

Det siger loven - Af folkeskoleloven fremgår det, at alle børn har undervisningspligt i folkeskolens grundskole eller skal deltage i anden undervisning svarende hertil. - Senest tre uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen eller skulle have påbegyndt skolegang, er skolens leder forpligtiget til at kontakte elevens forældre med henblik på at vurdere behovet for sygeundervisning.



​- I FNs handicapkonvention er der fastsat et række bestemmelser, der beskytter personer med et handicap. Personer med handicap er defineret på følgende måde:

»Personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.«



- For dem, der måtte være omfattet, gælder det, at disse skal sikres rettigheder på lige fod med andre og inkluderes i samfundslivet. I konventionens artikel 24 er det bestemt, at børn med et handicap ikke skal udelukkes fra gratis og obligatorisk grundskoleundervisning. Et barn med handicap skal have den nødvendige støtte i uddannelsessystemet, herunder individuelle støtteforanstaltninger. Kilde: Rapport: Ret og pligt – når et skolebarn rammes af sygdom, Skole for mig, Danske Patienter

Men på trods af det blev han hverken sendt til udredning i psykiatrien, visiteret til specialtilbud eller tilbudt ekstra støtte i skolen, fortæller Mette Lykke Milde.

Og det har ifølge moren betydet, at deres søn har udviklet sig enormt negativt. Så negativt, at familien for ni måneder siden måtte trække ham helt ud af skolen.

»Vi står med et barn, som ikke rummer at være inde i klassen, som tydeligt trækker sig. Hvordan kan man forsvare ikke at sætte støttetimer på igennem tre år? Nu er han ti år og så belastet, at han ikke kan være nogen andre steder end derhjemme. Han har ingen venner, intet netværk, han kan ikke gå til noget,« siger Mette Lykke Milde og fortsætter:

»Han er mærket af de år for livet. Han har fået så mange nederlag med sig, at han har givet op. Han føler alligevel ikke, han lykkes, for det har han aldrig gjort.«

Mette Lykke Milde er langtfra den eneste forælder til et barn med særlige behov, der føler sig efterladt på perronen.

Syv ud af ti forældre til børn med særlige behov oplever skolen og kommunens samlede håndtering af deres barns situation som ‘ikke så god’ eller ‘meget dårlig’, viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre.

Rasmus Edelberg, der er formand for Skole og Forældre, kalder det en »menneskelig tragedie,« at så mange børn ikke får den hjælp, de skal have og i nogle tilfælde slet ikke kommer i skole.

»Det går hårdt ud over familierne. Og det har både vidtrækkende konsekvenser for familierne og for hele samfundet,« siger Rasmus Edelberg til B.T.

Han fortæller, det er tydeligt, at kommunerne har et regneark, der skal gå op, og peger på, at hele 77 procent af forældrene i undersøgelsen også vurderer, at det er økonomien, der styrer skolerne og kommunernes handlinger – eller mangel på samme.

Mette Lykke Milde er en af de forældre.

»Selvfølgelig visiterer skolen ikke specialtilbud, for det koster dem 350.000 kroner. Så vurderer de bare, at de selv kan løse det – selvom det kan de ikke,« siger hun.

Hun mener i den grad, at det er inklusionsloven, den er gal med.

Ifølge loven, der blev indført i 2012, skal børn med særlige behov så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning.

Skoleleder på Stjærskolen, Anders Bundgaard, skriver i en mail til B.T., at han ikke kan udtale sig om enkeltsager, men at skolen generelt er meget optaget af, at deres elever får det rigtige skoletilbud:

»Vi gør meget for, at det kan være på vores skole – i samarbejde med forældre, elever, de professionelle omkring og vores samarbejdspartnere. Er det bedste for barnet et specialiseret tilbud, arbejder vi også for det,« skriver skolelederen og henviser ellers til kommunen.

B.T. har talt med Charlotte Styver, der er chef for Dagtilbud, PPR og Sundhed i Skanderborg Kommune. Hun fortæller, at et barn sagtens kan gennemgå en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), uden det ender med en udredning i psykiatrien.

»En PPV kan også bruges til at styrke læringsmiljøet omkring barnet,« siger Charlotte Styver og understreger, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete sag.

I forhold til den manglende støtte i skolen til børn med særlige behov, siger hun:

»Nogle forældre tror, at der findes en ekstra pulje penge, der gør, at der kan sættes en ekstra mand på i 30 timer om ugen målrettet støtte til deres barn. Men de ressourcer kan ofte være disponeret lokalt, for eksempel på to-lærer-ordning, som kommer hele klassen til gode.«

Handler det om økonomi, når barnet ikke bliver visiteret til specialtilbud?

»Vi har haft et eksternt firma til at vurdere, om det beløb, man bruger, når man sender et barn i specialtilbud, er rimeligt. Det er vurderet, at det er tilpas, i en grad der gør, at skolerne ikke beholder børn unødvendigt længe.«