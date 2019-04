Hvornår er børn gamle nok til at komme i institution?

Det er et spørgsmål, som er blevet debatteret vidt og bredt i kølvandet på de landsdækkende demonstrationer for normeringer i vuggestuer og børnehaver.

Danske børn er i gennemsnit 10,3 måneder, når de sendes i institution. Og det er ganske enkelt for tidligt, mener flere forskere, som Berlingske har talt med.

Spørger man småbørns-forældrene selv, er det dog langt fra alle, der er af samme overbevisning.

35-årige Mette Marie Tondering er en af de mange danskere, der sender deres børn i institution, når de er omkring ti måneder gamle.

Hun arbejder til dagligt som key account manager og var indtil for tre uger siden på barsel med sin datter Luna. Lige nu er hendes mand hjemme på barsel, men efter påske kalder arbejdet igen, og så skal Luna, der bliver ti måneder gammel den 16. april, starte i vuggestue.

»Hjemme hos os har vi sendt børnene i institution, når vores barsel er udløbet. Vi har ikke mulighed for at tage yderligere fri fra arbejde,« siger hun, da B.T. forstyrrer hende på hendes fridag midt i formiddagskaffen på Little House på Østerbro.

Mette Marie Tonderings søn på tre et halvt går i forvejen i den samme institution, og derfor er hun helt tryg ved at sende sin datter afsted.

Mette Marie Tondering og hendes datter Luna på snart ti måneder. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mette Marie Tondering og hendes datter Luna på snart ti måneder. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Dog understreger den 35-årige key account manager, at hun ikke nødvendigvis havde valgt at sende sin datter i institution allerede nu, hvis hun helt selv kunne vælge.

»Det er ikke af lyst, at jeg sender min datter i institution, når hun kun er omkring 10 måneder gammel. Jeg vil da vildt gerne bruge mere tid med hende, men omvendt er jeg er helt tryg ved at sende hende i vuggestue. Hun går ikke i stykker af det.«

»Jeg er sikker på, at hun nok skal udvikle sig lige så godt, som hun ville kunne hjemme hos mig,« siger Mette Marie Tondering.

Også 40-årige Marie Bach Nielsen, der til dagligt er selvstændig og mor til tre børn på henholdsvis 10 år, seks år og tre en halv måneder, har planer om at sende sin yngste i vuggestue, når han er omkring 10 måneder.

Marie Bach Nielsens søn, Bjørn, skal starte i vuggestue, når han er ti måneder gammel. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Marie Bach Nielsens søn, Bjørn, skal starte i vuggestue, når han er ti måneder gammel. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det her er min tredje barsel, så jeg har prøvet lidt af hvert. Hvornår et barn skal starte i institution, synes jeg kommer meget an på selve institutionen og barnets beskaffenhed,« siger hun.

»Bjørn (hendes yngste søn, red.) er sat til at skulle starte, når han fylder 10 måneder, og det er både af praktiske årsager, men også fordi han er rimelig robust.«

Marie Bach Nielsen tror endda, at der kan være fordele ved at sende børnene i institution, når de er omkring 10 måneder gamle. På grund af mangel på institutionspladser kom hendes to ældste børn først i vuggestue, da de var henholdsvis 12 og 16 måneder. Et faktum, som hun mener gjorde adskillelsesprocessen sværere.

»Jeg har oplevet, at der har været et vindue omkring timåneders-alderen, hvor de stadig er åbne over for verden og interesserede i andre end bare mor og far. Mine ældste børn var svære at få afsted, men jeg forventer, at Bjørn stadig er nysgerrig og, når han starter vil det måske derfor være nemmere for ham at få en ny hverdag og møde nye mennesker.«